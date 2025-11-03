烏日母女命喪火窟！20年鄰居成魔縱火 法界：最重可判死刑！

許男涉嫌縱火造成母女命喪火窟。（記者黃旭磊攝）

台中市烏日區今（3）日凌晨發生駭人縱火命案，許姓男子疑與屋主因租屋糾紛與性騷指控心生不滿，竟倒車撞入民宅阻斷逃生縱火報復，猛烈火勢瞬間吞噬整棟民宅，屋內林姓母女受困火海，17歲女兒不幸命喪，母親急救不治，案件震驚社會，民眾痛批兇嫌「喪心病狂」，也關心此類惡性縱火是否能判死刑。

律師李學鏞指出，實務上，類似的高雄「城中城大火案」主嫌因縱火釀46死，即依同條文判處死刑；另有台南住宅縱火案則判無期徒刑，法界指出，是否科以極刑，關鍵在於行為人是否蓄意殺人、縱火時是否明知有人在場，以及是否具悔意。

按刑法第175條，放火燒燬他人住宅、建築物、船艦、礦坑或供公眾通行、使用之建築物者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，若縱火地點是他人住宅（如本案烏日母女的住家），即屬第175條所列之「他人住宅」，若因縱火造成他人死亡，無論是否蓄意殺人都視為極重罪，最重可判死刑。

若有證據顯示縱火者是故意報復、預謀或明知有人在屋內仍縱火，法院實務上會認為主觀惡性極高，量刑通常是死刑或無期徒刑，另若行為人僅意圖報復、嚇阻或財物損害、但「間接導致死亡」，法院仍可依「結果加重犯」論處，視情節可判10年以上徒刑至死刑。

