高雄地院駁回「全面禁評」聲請 林岱樺批雄檢偏執、質疑起訴品質

立委林岱樺以「快訊」回應高雄地方法院駁回高雄地檢署聲請「全面禁止」林公開評論。（擷取自林岱樺臉書）

民進黨立委林岱樺在1日岡山造勢晚會上，指控高雄地檢署以助理費案對她進行追殺，火力全開！高雄地檢署向地方法院聲請「全面禁止」林公開評論，法院今（3）日駁回。林岱樺再度開砲說，連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然要求對林岱樺下封口令，難怪法院立刻予以駁回，「雄檢的偏執，可見一斑」。

高雄地方法院駁回高雄地檢署聲請，指出檢察官雖聲請本院裁定全面禁止被告林岱樺利用集會遊行，或利用社群網站、媒體等途徑，提出涉及證據能力、證據評價之論述。然基於「無罪推定原則」，於判決確定前，被告表達其無罪之立場，並為相關評論，為人之常情；重點在於被告之言論，有無違反「公正審理」之目的，故檢察官前揭全面禁止被告提出本案之證據能力、證據評價之論述，而不區別在違反「公正審理」之目的，始予以限制，恐有違比例原則。

林岱樺表示，雄檢對林岱樺提出「全面禁言」的要求，地院立刻駁回，並強調無罪推定原則，顯示法院在檢視林岱樺的清白，也同時在檢視雄檢的起訴品質。

林岱樺在造勢晚會上聲淚俱下說，自己民調衝到第一名，才會被人攻擊、被人抹黑，被檢調用助理費來追殺、糟蹋，檢調扭曲過往的證人口白，以為死無對證，編造死人的筆錄，硬要凹她貪污，實在是非常惡質。經過律師仔細比較，前後兩份筆錄不同，檢調就是這麼粗魯、這麼凹蠻，用心計較要讓她的政治生命死亡。

