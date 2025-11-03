產官攜手打投資詐騙 刑事局與國泰產險簽反詐MOU

刑事局副局長陳世煌（左）與國泰產險總經理陳萬祥代表簽署反詐MOU。（記者姚岳宏翻攝）

為加強防制日益猖獗的投資詐騙案件，警政署刑事警察局今日與國泰產險正式簽署「反詐騙合作意向書」，展現產官攜手合作防詐的決心，雙方將在「情資共享」、「防詐宣導」及「異常通報」建立跨領域合作機制，共同打擊投資詐騙行為，今由刑事局副局長陳世煌與國泰產險總經理陳萬祥代表雙方簽署。

刑事局副局長陳世煌指出，詐騙犯罪就像病毒不斷進化，以目前最高發的假投資及假交友投資詐騙案件，都是取得被害人信任後誘騙去投資股票、期貨、虛擬貨幣等，危害性最高，所以藉由簽署反詐騙合作意向書，擴大公私協力量能，協助推廣165反詐騙儀表板訊息，深化員工、顧客的反詐意識，且透過資源分享，分析高風險客戶及找尋潛在被害人，即時攔阻被害。

陳世煌也針對近期假投資詐騙案例提出呼籲，提醒2大詐騙徵候，包括「大筆轉帳會被認定為洗錢，建議客戶將現金交給業務員轉交」以及「有低風險且高報酬的保險引誘客戶投資」就是詐騙，提醒如遇到這類情境，應立即停止交付款項，並撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免落入詐騙陷阱。

