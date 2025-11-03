高雄男缺錢專偷火鍋店爐心 2店被偷6顆影響生意怒報警逮獲

高雄一男子因缺錢專偷火鍋店外的爐心變賣花用，2家店被偷了6顆影響生意，店家怒報警，竊賊落網坦承犯行。圖片與新聞事件無關。（記者黃良傑攝）

高雄吳姓男子缺錢花用，涉嫌專偷火鍋店放在室外的爐心，再到回收廠變賣換錢，前金區、鹽埕區知名火鍋店，陸續6顆含銅爐被竊，新興分局循線查獲，今依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，前金區知名牛肉火鍋店，分別在9月、10月間兩次被竊，4顆瓦斯爐心不翼而飛，影響生意；鹽埕區一家牛肉麵店於10月中旬，也有2顆瓦斯爐心失竊，店家向警方報案。

警方調閱路口監視器，鎖定可疑吳姓男子，店家表示，爐具平時暫放在騎樓備用，竟成竊賊覬覦目標，店家回放騎樓下監視器，並提供畫面給警方過濾，2分局員警懷疑同一名竊賊所犯。

警方循線逮獲有竊盜前科的吳嫌，他涉嫌趁店家尚未營業、人潮稀少時徒手搬走爐具，並騎單車離開，2件竊案手法相似。

吳嫌到案後坦承因缺錢生活，發現店家將爐具暫放騎樓，誤認是廢棄物才心生貪念，偷走爐心當廢鐵賣，所得不到百元，已全數花光，警方將他函送法辦，警方將再清查有無其他被害店家。

