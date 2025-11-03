陳培瑜、林宜瑾告4藍白委助拳陳玉珍鋼頭鞋狠踹 明年1/19重勘驗影片

立法院院會去年12月20日審議公職人員選罷法等法案，朝野攻防搶佔主席台，爆發激烈衝突，多位綠委掛彩送醫。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者張文川／台北報導〕立法院院會去年12月20日審議公職人員選罷法等法案，朝野攻防搶佔主席台，爆發激烈衝突，多位綠委掛彩送醫，受傷的民進黨籍立委陳培瑜、林宜瑾事後指控遭國民黨籍立委陳玉珍穿鋼頭鞋踹傷頭部、下腹部，翁曉玲、徐巧芯等4名藍白營女立委則是在旁掩護助拳或協助壓制，陳、林自訴控告5人涉犯重傷害未遂或傷害罪，台北地院今開庭，5名女立委到庭都否認犯罪，徐巧芯認為只是「肢體接觸」而非「肢體衝突」，陳玉珍認為民進黨團「非法闖入」議場才造成混亂，並主張6月開庭勘驗時自己不在庭，要求重新勘驗影片，法官定明年1月19日重行勘驗。

全案自訴人為民進黨立委陳培瑜、林宜瑾，2人今委由律師到庭；被告5名藍白女立委，包括國民黨陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、民眾黨林憶君皆到庭。

去年12月20日上午9時至11時，立法院審議選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法3大法案，朝野立委在議場主席台周圍激烈攻防，發生數波肢體衝突，多位立委掛彩。

陳培瑜指控，當時她被邱若華等人強行拖離主席台、跌至地面，她起身不願離去，陳玉珍卻攻擊她的腹部，使她再度跌坐地面，陳又繼續攻擊她的左前額、左臉、左腳，再以「鋼頭鞋」踹她的左側臀部和大小腿，徐巧芯、翁曉玲、邱若華、林憶君則協助壓制她的四肢致她無法反抗，讓陳玉珍恣意攻擊。

林宜瑾則指控，陳玉珍強行將她從主席台往後拉、大力甩向地面，害她頭部重摔於地，陳玉珍再出腳以鋼頭鞋猛踹她的下腹部，翁曉玲則協助壓制她，任由陳玉珍持續攻擊她，「把我拉下主席台去撞到桌角，嘴角流血，我的羽絨衣整個都是血」。

北院今年6月14日開庭勘驗5段電視媒體的全程錄影畫面，以及立委郭昱晴、林淑芬的手機錄影影片，確認各立委當下的行為與時間點，認定陳玉珍一共踹了陳培瑜9下，林宜瑾表示至今想到仍感到恐懼；當時5名被告都未出庭，委由律師到庭進行勘驗。

今年8月底法官人事調動，本案受命法官換人，今日開庭時，陳玉珍主張既然法官已換人，上次勘驗時有部分律師的意見並未被記入勘驗筆錄，且她親身在場的意見也未完全呈現，既然被告和現在的法官當時都不在場，因此請求重新勘驗；徐、翁等4名立委也贊同重新勘驗，屆時會配合法院庭期到庭。

陳培瑜的律師反對重行勘驗，認為上次勘驗傳喚5名被告，是5立委自行主動放棄到庭勘驗權，卻在得知勘驗結果對自己不利後，才說上次不算數，請求重新勘驗，沒有道理。法官最終決定明年1月19日重行勘驗。

5立委都否認犯罪，陳玉珍答辯稱她沒有傷害意圖，只是排除被倒過來塞在大門的椅子，陳培瑜壓在她身上；翁曉玲稱民進黨團霸佔主席台杯葛議事，政治爭議應由立院自律處理、而非以刑責約束，她當時是為了恢復議場運作秩序；徐巧芯說她的動作是要保護陳培瑜，邱若華說她未壓制陳培瑜的四肢，林憶君說她看到是陳培瑜身體壓著陳玉珍，一旁有階梯、凌亂的椅子和碎玻璃，門外隨時有委員可能衝進來，她才想移開陳培瑜以免發生危險。

陳玉珍表示，她有和解意願，立法院國事繁忙，也不想增加法院負擔，希望法院試行調 解，並由法官親自主持調解且不公開；翁曉玲、邱若華、林憶君皆稱要視自訴人意願，到時候再看看，唯有徐巧芯表示目前沒有和解意願。

法官整理不爭執事項時，5立委一致要求刪除自訴狀中所稱「爭議法案」的「爭議」2字；徐巧芯要求將「肢體衝突」改為「肢體接觸」。

陳玉珍、翁曉玲認為，民進黨立委是在凌晨未經立院同意「破壞門窗非法闖入」議場，並非自訴狀形容的單純「進入」議場，要求更改，林憶君的律師提議改為「在非開會時間進入」；但陳培瑜只願退讓到「於開會前進入」。法官認為這部分雙方有爭執，將多方意見記入筆錄。

