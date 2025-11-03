3車競速？桃市蘆竹大型重機彎道自撞 28歲騎士送醫不治

桃園市蘆竹區八股路發生黃牌大型重機自撞，騎士送醫不治事故。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市蘆竹區八股路昨（2）日晚間發生一起黃牌大型重型機車自撞造成騎士死亡交通事故，一名28歲林姓重機騎士在行經八股路一處彎道時，疑似車速過快失控自撞倒地，後方友人見狀緊急報警由救護車送醫搶救後仍傷重不治，詳細事故原因待警方調查釐清。

蘆竹警分局指出，這起車禍發生於昨晚7點左右，當時有3輛大型重型機車先後高速經過八股路一處彎道時，最前方由林姓騎士騎乘的黃牌重機突然自撞倒地，後方2部機車見狀紛紛停下查看，當下撥打119報案，桃園市消防局獲報派遣蘆竹分隊救護車前往救護，發現林姓騎士雙腿被重機壓困，救護人員先行將重機移除，現場評估林男左腿開放性骨折，骨盆疑似骨折，頭部有出血，已無生命跡象（OHCA），緊急送往林口長庚醫院急救仍告不治。

警方表示，當時3名騎士結伴同行由蘆竹區八股路往南青路方向行駛，初步研判重機騎士行經彎道時車速過快而失控自摔，確切肇事原因仍待調查釐清。警方也呼籲，民眾騎乘機車或駕駛汽車行經彎道或視線不良路段時，應減速慢行，切勿超速行駛，以免車輛失控發生憾事，以保障自身及其他用路人的安全。

