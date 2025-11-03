為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    父奔走和解求交保 「政二代」顏大鈞假投資詐財近億仍裁定延押2月

    2025/11/03 17:36 記者王俊忠／台南報導
    涉以投資為名、向他人詐財吸金9000多萬元的台南政二代顏大鈞（中），被逮捕查辦後收押，近日仍被台南地院裁定延押2個月。（資料照，民眾提供）

    台南市前副市長顏純左的兒子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓等5名被害人吸金近1億元，案發後顏大鈞企圖出境，被檢警拘提到案後裁押，檢方詐欺罪起訴移交台南地院審理續押。顏以努力與被害人談和解為由，向法院聲請交保，但法官認為他有逃亡之虞、仍裁定延押2個月。

    南檢今年8月起訴指出，顏大鈞明知自己無資力、且手上沒有投資項目，利用其父親顏純左為南市前副市長身分、政商關係良好，取信被害人，於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等，向5名被害人涉詐取共達9198萬多元，最近檢方又追加起訴。

    案子起訴後移交台南地院審理，10月中旬南院開庭時，顏大鈞與律師主張，經顏父努力下已陸續與3名被害人調解，並給付現金履行調解條件；另2名被害人金額較為龐大與複雜，希望法官准他交保或科技監控、限制住所與出境，可與被害人坐下來好好談。

    法官審酌相關人、物證等卷證資料，足認顏大鈞反覆涉犯詐欺取財罪，嫌疑重大。顏大鈞從今年4月起即失聯，6月10日申辦新門號，並於次日企圖與友人搭機出境，因遭境管而未能出境，顏沒回戶籍地居住，暫住台南市1處出租套房，再與友人轉往台中居住。

    後來台南市刑大拘提顏大鈞到案，顏在偵訊時坦承是要躲。法官認為有事實足認顏有逃亡之虞，且顏供述前後有多處不一，與證人證述情節有相當落差，若准他交保，日後配合到庭應訊可能性低，羈押的原因與必要性仍存在，裁定從11月14日起再延押2個月。

    熱門推播