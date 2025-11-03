酒後「神經痛」被送「精神病院」8天 旅店女管家控遭綑綁毆打 院方駁斥

屏東縣墾丁1家民宿女管家日前於放假期間飲酒，因酒後「神經痛」舊疾發作到派出所求助，警方呼叫救護車評估後送往位於新埤鄉的精神專科迦樂醫院，而這一待就是8天7夜。示意圖。（資料照）

屏東縣墾丁1家民宿女管家日前於放假期間飲酒，因酒後「神經痛」舊疾發作到派出所求助，警方呼叫救護車評估後送往位於新埤鄉的精神專科迦樂醫院，而這一待就是8天7夜，她在被雇主「營救」後，昨天透過媒體指控院方將其關在小黑屋內且有毆打情事。該院今天下午發出聲明嚴正駁斥，指該個案是自願住院、絕無毆打，所有作業均照醫療常規與法規辦理，並無不當行為。

柯姓女子為墾丁1間旅店管家，10月22日晚間休假喝醉、尾椎神經舊疾復發，走路到派出所求助，本來要說自己神經抽痛，卻跟員警說，「可以去精神科嗎」，警方立刻通報相關單位協助處理，後來救護車到場，經評估後送迦樂醫院救治。

柯女隨後斷片，醒來時卻是在小黑屋裡面且與外界完全斷聯，旅店老闆10月23日回國找不到員工，24日請柯小姐的哥哥報失蹤，才發現人居然是在屏東迦樂醫院，但隔天到醫院要把員工帶回來，卻遭院方拒絕也不能會客，因為療程共14天，老闆透過各種管道總算在29日才把人給領回來，卻發現柯女手腳全是瘀傷。

女管家稱，她在黑暗的房間內凌晨時被毆打2次，手臂、膝蓋都有受傷，今天在老闆陪同下到外縣市醫檢查，且昨已到派出所對醫院提告妨害自由等罪。屏東縣衛生局則回應，獲報即展開行政調查，經查當事人護送就醫後，是自願同意住院，且親自簽署住院治療同意書，並非啟動強制住院機制，會持續關懷當事人並查明醫院是否有違法事實，保障病人權益及維護醫療專業。

迦樂醫院亦發出聲明駁斥，指柯女描述非事實。有關毆打、綑綁等情，院方表示，住院期間無施行任何身體約束，藥物副作用量表3次皆為零分無任何副作用，且病房採門禁安全制度，非隔離或監禁，病人可申請陪伴或探視。部分片段經移花接木致社會誤解，所有作業均依照醫療常規與相關法規辦理，並無不當行為。

至於遭提告，院方說，理解其情緒與立場，會持續關心並妥善說明院方處置，院方所有的醫療行為皆依規定辦理，也願意配合主管機關釐清事實，也對第一線兢兢業業精神醫療人員因不實網路傳播飽受打擊，深感遺憾。

