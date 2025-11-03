為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中配淹死2幼女建議判8年 律師：須兼顧情理法、國民法官量刑難

    2025/11/03 17:12 記者劉詠韻／台北報導
    法律扶助基金會辯護律師蕭奕弘庭後低調表示，「其實我覺得法官（指國民法官）更難，量刑本來就是件困難的事，必須兼顧情理與法理。」圖為台北地院國民法官法庭。（記者劉詠韻攝）

    中國籍簡姓女子去年攜2名幼女至新店碧潭，以拍照為由哄騙下水，女童雙雙溺斃。本案由台北地方法院國民法官庭審理，辯方建議量刑8年，檢方則求處無期徒刑，合議庭審酌後認為，簡女出於報復心態奪走2條幼小生命，犯罪手段與結果均屬重大惡性，依成年人故意殺害兒童罪判刑16年6月，可上訴。庭後，辯護律師蕭奕弘低調表示：「其實我覺得法官更難，量刑本來就是件困難的事，必須兼顧情理與法理。」

    透過法律扶助基金會接任本案的律師蕭奕弘，上週二、三及四皆到場參與庭訊。最後一場庭訊尾聲，他提及，量刑並非數學加總，修法者的立意並非如此，而量刑應為評價被告整個人生與悲劇的前因後果，本案應理解前因後果，基於妥適的出發，每一個悲劇發生的背後都有其原因，妥適量刑避免下一件悲劇的發生，生者才能繼續好好生活。

    法界人士坦言，願意接任國民法官案件的律師，必須投入大量心力與時間、非一般案件可比，絕非輕而易舉。國民法官案件採「卷證不併送、當事人進行」制度，自主事實調查與高密度集中審理增加律師負擔，且此類案件多為故意致人於死，輿論高度關注、風向更容易傾向受害者一方，辯護人形象易受影響。律師若接案，不僅工作量龐大、報酬有限，還需親自勘查現場、訪談證人、延聘專家，甚至排擠其他案件庭期，因此缺乏誘因。

    實際上，蕭奕弘過去曾長期參與國民法官模擬法庭活動，此次受法律扶助基金會邀請，因此欣然承接委任；由於上週連2日的庭期與京華城案撞期，他為此事先向合議庭請假，專心為簡女進行辯護。庭後，蕭奕弘低調表示，「其實我覺得法官（指國民法官）更難，量刑本來就是件困難的事，必須兼顧情理與法理。」

    中配溺斃2幼女 夫懇求國民法官減刑仍判16年6月

