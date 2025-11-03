為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚悚畫面曝！彰化員林路口2車對撞 3人噴飛慘摔

    2025/11/03 16:34 記者陳冠備／彰化報導
    彰化員林山腳路發生機車碰撞，雙方疑似搶燈號撞在一起。（民眾提供）

    彰化員林山腳路發生機車碰撞，雙方疑似搶燈號撞在一起。（民眾提供）

    彰化縣員林市1日深夜發生一起驚悚車禍！一名施姓騎士疑在路口黃燈時加速硬闖，未料與另一輛準備綠燈起步的雙載機車對撞，導致2車3人全數噴飛倒地，現場碎片四散，而巨大撞擊聲與嚇壞附近居民，紛紛出來圍觀，所幸3人均僅身體擦挫傷，無生命危險。警方初步研判，雙方疑為搶燈號釀禍，詳細肇責仍待進一步調查。

    該起事故發生在1 日晚間10時許，地點位於員林市山腳路二段與員水路一段交叉口。監視器畫面顯示，當時山腳路號誌為黃燈，員水路為紅燈，此時施男準備加速通過路口，但員水路端的用路人卻提前起步穿越，導致施男閃避不及，撞上由一輛由周姓男子載著莊姓女子的機車。

    由於撞擊力道極為猛烈，2部機車的車頭毀損，車上物件及碎片散落一地，3名當事人也瞬間從車上噴飛、重摔在地，民眾見狀立即報警並協助指揮交通，直到救護車趕抵現場。

    警方表示，3人主要是身體多處擦挫傷，雖然受到嚴重驚嚇，但是均未傷及要害，目前三人意識清楚，沒有生命危險。警方呼籲，闖黃燈等同闖紅燈，行經路口務必減速慢行，切勿貪快搶秒，以免一時疏忽釀成悲劇。

    監視器畫面顯示，當時山腳路號誌為黃燈（右上角白圈處），員水路為紅燈（左上角白圈處），但員水路端的用路人提前起步穿越，導致施男騎車閃避不及撞上。（民眾提供）

    監視器畫面顯示，當時山腳路號誌為黃燈（右上角白圈處），員水路為紅燈（左上角白圈處），但員水路端的用路人提前起步穿越，導致施男騎車閃避不及撞上。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播