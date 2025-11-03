驚悚畫面曝！彰化員林路口2車對撞 3人噴飛慘摔

彰化員林山腳路發生機車碰撞，雙方疑似搶燈號撞在一起。（民眾提供）

彰化縣員林市1日深夜發生一起驚悚車禍！一名施姓騎士疑在路口黃燈時加速硬闖，未料與另一輛準備綠燈起步的雙載機車對撞，導致2車3人全數噴飛倒地，現場碎片四散，而巨大撞擊聲與嚇壞附近居民，紛紛出來圍觀，所幸3人均僅身體擦挫傷，無生命危險。警方初步研判，雙方疑為搶燈號釀禍，詳細肇責仍待進一步調查。

該起事故發生在1 日晚間10時許，地點位於員林市山腳路二段與員水路一段交叉口。監視器畫面顯示，當時山腳路號誌為黃燈，員水路為紅燈，此時施男準備加速通過路口，但員水路端的用路人卻提前起步穿越，導致施男閃避不及，撞上由一輛由周姓男子載著莊姓女子的機車。

由於撞擊力道極為猛烈，2部機車的車頭毀損，車上物件及碎片散落一地，3名當事人也瞬間從車上噴飛、重摔在地，民眾見狀立即報警並協助指揮交通，直到救護車趕抵現場。

警方表示，3人主要是身體多處擦挫傷，雖然受到嚴重驚嚇，但是均未傷及要害，目前三人意識清楚，沒有生命危險。警方呼籲，闖黃燈等同闖紅燈，行經路口務必減速慢行，切勿貪快搶秒，以免一時疏忽釀成悲劇。

監視器畫面顯示，當時山腳路號誌為黃燈（右上角白圈處），員水路為紅燈（左上角白圈處），但員水路端的用路人提前起步穿越，導致施男騎車閃避不及撞上。（民眾提供）

