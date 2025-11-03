中警攔檢違規多元計程車「後座有K粉」 駕駛嚇傻：不知載到誰

警方攔查違停多元計程車，結果在後座發現K粉。（民眾提供）

深夜載客竟被捲入毒品案！台中市一名47歲朱姓多元計程車駕駛，昨（2）日晚間在潭子區遭保大特勤中隊臨檢，警方發現車內後座坐墊上有白色粉末，經初篩呈第三級毒品K他命反應，朱男聽到結果當場嚇傻急喊冤：「那不是我的！」仍被帶回採尿送驗釐清。

台中市保大特勤中隊在2日晚間10時許，在潭子區豐興路一段執行巡邏時，發現慈濟醫院前一輛違規臨停的多元計程車上前盤查，經員警目視查看，發現車內後座坐墊上有不明白色粉末疑似毒品，立即依程序採樣送驗，結果真的是K毒，駕駛朱男當場嚇傻急喊冤，懷疑是不久前搭載過的乘客所遺留或不慎灑落。

「我們每天載不同人，真的不知道下一位會載到誰。」儘管朱男苦笑這麼說還是全程配合，主動提供尿液檢體檢驗，強調自己未吸毒，也沒有接觸過毒品，懷疑是先前曾載過KTV或夜店乘客時被遺留在車內。

保大表示，該案將依尿液檢驗報告結果偵辦，若確認與其他乘客有關，將追查來源並依法究辦，後續將持續加強緝毒、酒駕工作，以維護市民安全，也提醒職業駕駛載客後應養成清潔車內習慣，如發現可疑粉末或物品應即時報警，避免惹禍上身。

