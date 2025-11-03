為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中警攔檢違規多元計程車「後座有K粉」 駕駛嚇傻：不知載到誰

    2025/11/03 16:04 記者許國楨／台中報導
    警方攔查違停多元計程車，結果在後座發現K粉。（民眾提供）

    警方攔查違停多元計程車，結果在後座發現K粉。（民眾提供）

    深夜載客竟被捲入毒品案！台中市一名47歲朱姓多元計程車駕駛，昨（2）日晚間在潭子區遭保大特勤中隊臨檢，警方發現車內後座坐墊上有白色粉末，經初篩呈第三級毒品K他命反應，朱男聽到結果當場嚇傻急喊冤：「那不是我的！」仍被帶回採尿送驗釐清。

    台中市保大特勤中隊在2日晚間10時許，在潭子區豐興路一段執行巡邏時，發現慈濟醫院前一輛違規臨停的多元計程車上前盤查，經員警目視查看，發現車內後座坐墊上有不明白色粉末疑似毒品，立即依程序採樣送驗，結果真的是K毒，駕駛朱男當場嚇傻急喊冤，懷疑是不久前搭載過的乘客所遺留或不慎灑落。

    「我們每天載不同人，真的不知道下一位會載到誰。」儘管朱男苦笑這麼說還是全程配合，主動提供尿液檢體檢驗，強調自己未吸毒，也沒有接觸過毒品，懷疑是先前曾載過KTV或夜店乘客時被遺留在車內。

    保大表示，該案將依尿液檢驗報告結果偵辦，若確認與其他乘客有關，將追查來源並依法究辦，後續將持續加強緝毒、酒駕工作，以維護市民安全，也提醒職業駕駛載客後應養成清潔車內習慣，如發現可疑粉末或物品應即時報警，避免惹禍上身。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播