    分手仍跟蹤騷擾前女友 恐怖情人嗆要付百萬才罷手判2月

    2025/11/03 15:42 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定吳男觸犯跟蹤騷擾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名吳姓男子去年與林姓女友分手後，竟一路騎車尾隨其返家，還阻止對方關門。事隔多日後，又傳訊息要求前女友與自己發生性行為或要其現任男友支付1百萬元，且多次侵入前女友住宅。基隆地院近日審結，認定吳男觸犯跟蹤騷擾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

    檢警調查，吳男與女友分手後，於去年5月18日上午，騎機車一路跟蹤前女友返家；同年9月底，又傳訊息給林女要求她與其發生性行為，或是支付1百萬元，否則會繼續跟蹤騷擾。隔月10日，吳男竟又在交友軟體上，PO出林女睡覺照片，事後又多次騷擾林女。

    檢察官偵訊後，認定吳男的行為已經違反林女的意願，使其心生畏怖，影響她的日常生活及社會活動，依法起訴。

    法院審理時，吳男否認犯行，表示是林女主動找上門，因為事情沒有談完，才會一路尾隨對方回家，且因林女劈腿，為了抓她的行為，才會使用交友軟體，PO在上面的照片，是因為誤以為是私密相簿，別人應該看不到。

    法官認為，吳男與前女友分手後，不思理性處理感情糾紛，竟漠視其意願，反覆進行跟蹤騷擾，造成對方日常生活及社會活動受到干擾，使林女心理上承受極大壓力；且吳男犯後否認犯行，故判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

