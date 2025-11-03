想成為打擊犯罪的工作伙伴嗎？ 南檢要招考9名檢察官助理

台南地檢署公開招考簡章，計劃招考2026年度的9名檢察官助理。（資料照）

台南地檢署依據法務部今年函文與法院組織法、檢察官助理遴用相關考核辦法，將進用2026年度檢察官助理正取9名、備取若干名。南檢已於今（3）日將招考簡章、報名資訊等刊登於南檢網站，歡迎有志投入檢察官助理工作者踴躍報名。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示，本次招考檢察官助理預計錄取9名、並備取若干名。檢察官助理工作是協助檢察官處理偵查、公訴、執行案件與有關事務，薪點折合率比照全國軍公教員工待遇調整時之最高標準支給，月支薪約新台幣5萬元，進用前3個月為試用期，倘有不能勝任工作、品行不端或違反契約等情事，得依契約終止進用。

南檢歡迎有志者從即日起至今年11月17日止，透過該署官網電子公布欄或以QRCODE下載報名表，以通訊（掛號郵寄）方式向該署報名。

筆試日期訂於今年11月25日，於12月5日在南檢官網公布筆試成績達60分以上、可參加電腦中文打字測驗的名單，打字測驗訂於今年12月11日，成績達每分鐘40字以上者於當日繼續參加口試。南檢將於今年12月15日在官網公布正取9名及備取若干名的名單。

李駿逸說，竭誠歡迎符合條件者踴躍報考檢察官助理成為檢察署的一份子，共同加入打擊犯罪的行列。

台南地檢署表示，可以掃瞄此QR CODE下載報考檢察官助理的報名表。（台南地檢署提供）

