中配溺斃2幼女 夫懇求國民法官減刑仍判16年6月

辯方建議8年刑期，檢方求處無期徒刑；本案今於北院國民法官庭宣布判決，依法判刑16年6月。（記者劉詠韻攝）

中國籍簡姓女子前年隨丈夫來台，因與公婆同住衝突頻繁、缺乏社會支持及心理壓力累積，去年帶2名幼女至新店碧潭下水，自己則獨自游回岸上，造成孩子雙雙溺斃。庭審焦點聚焦簡女精神狀態、犯罪動機及是否符合刑法第62條自首減刑條件，上週經三天台北地方法院國民法官庭審理後，今作出宣判，依成年人故意殺害兒童罪，判刑16年6月。全案可再上訴。

35歲簡女出生於中國農村，由祖母撫養長大，自小與父母關係疏離。她2014年與白姓丈夫結婚，婚後主要負責照顧家庭，曾從事電子工廠、文書行政、酒水及護膚品銷售等工作，工資幾乎給白男進行投資。2022年左眼失明後，簡女攜兩名幼女隨丈夫遷回台灣，與公婆及丈夫同住新北，直至去年7月2日發生悲劇；當日，她帶著10歲與8歲兩名女兒到新店碧潭，以拍照為由哄騙孩子下水，隨後獨自游回岸上，造成孩子不幸溺斃，她則在岸邊徘徊多時並企圖輕生未果，最終向警方自首。

上週庭審中，辯方指出，依刑法第62條，自首可減輕刑期。案發當時犯罪未被發覺，簡女在第二次自殺未遂後，受到老爺爺關心，決定向警方自首，並全程配合調查、自動接受裁判。辯方強調，雖然簡女在庭上陳述反覆、細節模糊，但她並無意掩飾或謊稱意外，醫師鑑定亦顯示創傷壓力對其記憶與陳述有明顯影響。此外，簡女長期飽受抑鬱、家庭與經濟壓力，案發後積極道歉並接受治療，具有社會復歸的可能。

辯方續指，簡女丈夫白男已透過司法修復與她和解，更表示妻子一直是「100分的好太太」，並向社會傳遞心聲：「別讓人為我們的孩子貼上不幸的標籤，他們並沒有不幸。除了7月2日（案發當天）之外，他們的每一天都很幸福，這份幸福我會用自己的方式延續下去。」白男並懇請國民法官從輕量刑、讓妻子早日回歸家庭，辯方則建議法院酌量考慮情堪憫恕因素，將刑期訂為8年。

檢方則主張，簡女案發前曾帶走孩子護照、案發後自殺僅4分鐘、情緒穩定、甚至操作股票，顯示具控制與辨識能力，而監視器及鑑定顯示其入水自殺不可採信。檢方斥本案手段凶殘、犯罪動機與結果均嚴重，精神疾病僅對犯罪有間接影響，修復式司法對已逝孩子無效，生活困境及家庭衝突不足以作為減刑因素，綜合評估保護因子僅6項、風險因子3項，建請依兒童故意殺人罪求處無期徒刑。

律師蕭奕弘反駁，「量刑並非數學加總，修法者的立意並非如此，量刑應為評價一個人的人生。」他強調，「辯護人的解釋不等同被告的辯解」，簡女絕無要以病情推託罪責，本案應理解前因後果，妥適量刑可避免下一件悲劇發生，使生者能夠繼續好好生活；另一名律師王晨則駁斥檢方，強調簡女犯案後還債與賣股票的行為，看似更像「處理身後事」。

辯方建議量刑8年，檢方則求處無期徒刑。本案由台北地院國民法官合議庭審理後指出，簡女確有成年人故意殺害兒童之犯行，且出於報復心態，利用子女對母親的信任，誘使兩名女童下水，最終因不諳水性與身高不足而溺斃，不僅奪走兩條幼小生命，也造成家庭結構破裂，犯罪手段與結果均屬重大惡性、危害甚鉅。

不過，合議庭同時考量簡女左眼失明、患有身心疾病，且具備勞動能力與社會復歸意願，認為仍有再社會化可能，綜合各項情狀後，判處有期徒刑16年6月。全案可上訴。

