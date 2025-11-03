為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    上月才去花蓮當鏟子超人 退伍軍人持刀挾持前女友姊妹拒捕墜樓亡

    2025/11/03 14:57 記者吳仁捷／新北報導
    新北市三重傳出蘇姓嫌犯刺殺、挾持前女友姊妹，還挾持與警對峙，不慎墜樓身亡，事後傳出蘇嫌是職業軍人退伍，在北市賣飲料小有名氣；圖為墜落現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重傳出蘇姓嫌犯刺殺、挾持前女友姊妹，還挾持與警對峙，不慎墜樓身亡，事後傳出蘇嫌是職業軍人退伍，在北市賣飲料小有名氣；圖為墜落現場。（記者吳仁捷翻攝）

    台北市蘇姓男子2日晚間驚傳到前女友住處埋伏，持刀刺傷陳姓前女友姊妹，再挾持陳女到頂樓與警對峙，蘇嫌情緒激動下墜樓身亡，事後傳出蘇嫌職業軍人退伍，曾在台北市錦州街開飲料店，顧客還上網留言肯定，且蘇嫌更傳出也曾在光復洪災時前進災區當鏟子超人，未料因情緒控管不佳，釀成悲劇。

    據了解，在台北市開飲料店的蘇姓男子2日晚間涉嫌潛入新北市三重區陳姓前女友居住社區停車場，見陳女姊妹返家，涉嫌持水果刀從後伏擊，刺傷陳女姊姊頸部、再挾持陳女上頂樓。

    警方隨後獲報趕抵與蘇嫌談判，期間蘇嫌情緒激動，持刀劃傷前女友，警方要他別再持刀傷害，喊話要他放下、可以了解他的要求，不到2分鐘，陳嫌作勢爬上女兒牆，警方連忙勸阻並告知「我們會後退」，但蘇嫌站在牆邊用力推出陳女後，疑似一時激動、不慎墜落身亡。

    據了解，被害陳家姊妹今天傷勢較為情緒，警方就訊陳家胞妹，透露與蘇嫌交往約一年，期間發現他情緒控管差，衍生分手念頭，近一個月前提出分手，雙方沒有金錢糾紛，沒想到蘇嫌會來伏擊、刺殺，甚至挾持她。

    新北市三重傳出蘇姓嫌犯刺殺、挾持前女友姊妹，還挾持與警對峙，不慎墜樓身亡，事後傳出蘇嫌是職業軍人退伍，在北市賣飲料小有名氣；圖為兇刀。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重傳出蘇姓嫌犯刺殺、挾持前女友姊妹，還挾持與警對峙，不慎墜樓身亡，事後傳出蘇嫌是職業軍人退伍，在北市賣飲料小有名氣；圖為兇刀。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播