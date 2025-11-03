上月才去花蓮當鏟子超人 退伍軍人持刀挾持前女友姊妹拒捕墜樓亡

新北市三重傳出蘇姓嫌犯刺殺、挾持前女友姊妹，還挾持與警對峙，不慎墜樓身亡，事後傳出蘇嫌是職業軍人退伍，在北市賣飲料小有名氣；圖為墜落現場。（記者吳仁捷翻攝）

台北市蘇姓男子2日晚間驚傳到前女友住處埋伏，持刀刺傷陳姓前女友姊妹，再挾持陳女到頂樓與警對峙，蘇嫌情緒激動下墜樓身亡，事後傳出蘇嫌職業軍人退伍，曾在台北市錦州街開飲料店，顧客還上網留言肯定，且蘇嫌更傳出也曾在光復洪災時前進災區當鏟子超人，未料因情緒控管不佳，釀成悲劇。

據了解，在台北市開飲料店的蘇姓男子2日晚間涉嫌潛入新北市三重區陳姓前女友居住社區停車場，見陳女姊妹返家，涉嫌持水果刀從後伏擊，刺傷陳女姊姊頸部、再挾持陳女上頂樓。



警方隨後獲報趕抵與蘇嫌談判，期間蘇嫌情緒激動，持刀劃傷前女友，警方要他別再持刀傷害，喊話要他放下、可以了解他的要求，不到2分鐘，陳嫌作勢爬上女兒牆，警方連忙勸阻並告知「我們會後退」，但蘇嫌站在牆邊用力推出陳女後，疑似一時激動、不慎墜落身亡。

據了解，被害陳家姊妹今天傷勢較為情緒，警方就訊陳家胞妹，透露與蘇嫌交往約一年，期間發現他情緒控管差，衍生分手念頭，近一個月前提出分手，雙方沒有金錢糾紛，沒想到蘇嫌會來伏擊、刺殺，甚至挾持她。

新北市三重傳出蘇姓嫌犯刺殺、挾持前女友姊妹，還挾持與警對峙，不慎墜樓身亡，事後傳出蘇嫌是職業軍人退伍，在北市賣飲料小有名氣；圖為兇刀。（記者吳仁捷翻攝）

