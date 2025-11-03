為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中埔自撞車禍2歲女兒喪命 明驗血、電腦斷層釐清死因

    2025/11/03 14:06 記者丁偉杰／嘉義報導
    中埔鄉嘉139線7公里處，昨發生自小客失控自撞電桿的死亡車禍。（圖由中埔警分局提供）

    中埔鄉嘉139線7公里處，昨發生自小客失控自撞電桿的死亡車禍。（圖由中埔警分局提供）

    嘉義縣中埔鄉嘉139線興化廍往同仁路段昨（2日）早發生1起死亡車禍，賴姓女子駕車不知何故，自撞路邊電線桿，造成車上後座2歲女兒傷重不治，嘉義地檢署為求慎重及釐清女童死因，將於明（4）日進行電腦斷層，與抽血檢驗是否曾被施用毒藥物。

    檢警調查，賴女（23歲）昨早8點13分左右，駕駛自小客車搭載女兒與徐姓男友人（23歲），由嘉139線興化廍往同仁（北往南）方向行駛，行經水仔尾附近路段時，未與他車擦撞下，自撞同向路邊電線桿。

    車禍發生後，車上安全氣囊全爆開，車子轉半圈衝至對向車道，車頭毀損、賴女四肢輕微擦挫傷、意識清楚，坐副駕駛座的徐男雙腳骨折、意識清楚，兩人送醫均無生命危險。賴女酒測值為零。

    車內有兒童專用座椅，救護人員到場時，女童已被抱出車外，送醫院前心肺功能停止，經醫院搶救仍不治，檢警相驗女童傷勢為第二頸椎骨折、軀幹挫傷，疑脾臟損傷。

    檢方表示，為求慎重及釐清女童死因，將於明日進行電腦斷層，與抽血檢驗女童生前是否曾被施用毒藥物。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播