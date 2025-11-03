中埔自撞車禍2歲女兒喪命 明驗血、電腦斷層釐清死因

中埔鄉嘉139線7公里處，昨發生自小客失控自撞電桿的死亡車禍。（圖由中埔警分局提供）

嘉義縣中埔鄉嘉139線興化廍往同仁路段昨（2日）早發生1起死亡車禍，賴姓女子駕車不知何故，自撞路邊電線桿，造成車上後座2歲女兒傷重不治，嘉義地檢署為求慎重及釐清女童死因，將於明（4）日進行電腦斷層，與抽血檢驗是否曾被施用毒藥物。

檢警調查，賴女（23歲）昨早8點13分左右，駕駛自小客車搭載女兒與徐姓男友人（23歲），由嘉139線興化廍往同仁（北往南）方向行駛，行經水仔尾附近路段時，未與他車擦撞下，自撞同向路邊電線桿。

車禍發生後，車上安全氣囊全爆開，車子轉半圈衝至對向車道，車頭毀損、賴女四肢輕微擦挫傷、意識清楚，坐副駕駛座的徐男雙腳骨折、意識清楚，兩人送醫均無生命危險。賴女酒測值為零。

車內有兒童專用座椅，救護人員到場時，女童已被抱出車外，送醫院前心肺功能停止，經醫院搶救仍不治，檢警相驗女童傷勢為第二頸椎骨折、軀幹挫傷，疑脾臟損傷。

檢方表示，為求慎重及釐清女童死因，將於明日進行電腦斷層，與抽血檢驗女童生前是否曾被施用毒藥物。

