烏日縱火案燒死17歲職校女 里長：奧「厝腳」不穿內褲還性騷擾母女

五光路2層樓鐵皮住宅發生縱火案，17歲女高職生被燒死。（記者黃旭磊攝）

台中烏日五光路一間2層樓鐵皮住宅發生縱火案，許姓前租客（64歲）駕駛無牌照廂型車，疑倒車衝撞鐵皮屋引火，造成17歲林姓女高職生被燒死，50歲吳姓媽媽仍在中國醫藥大學附設醫院加護病房搶救，五光里里長表示，涉案「厝腳」在林家隔壁租屋10多年，「趕都趕不走還性騷母女、不穿內褲晃來晃去。」

里長向本報說，林家原本一家人都住五光路鐵皮民宅，林爸爸是雲林麥寮六輕夜班員工，幾個哥哥在當兵，昨晚剩母女同住，許嫌住隔壁精神狀況很不好，先前，多次不穿內褲晃來晃去，造成母女很大困擾「趕都趕不走」。

里長說，吳媽媽前陣子說要找律師告許嫌，他還建議去請律師，沒想到這個神經病就倒車衝撞引火，縱火案後還去路邊輕生。

五光里里長表示，許嫌（中）是奧「厝腳」，租屋10多年趕不走還性騷母女。（記者黃旭磊攝）

