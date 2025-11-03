為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    烏日縱火案燒死17歲職校女 里長：奧「厝腳」不穿內褲還性騷擾母女

    2025/11/03 13:48 記者黃旭磊／台中報導
    五光路2層樓鐵皮住宅發生縱火案，17歲女高職生被燒死。（記者黃旭磊攝）

    五光路2層樓鐵皮住宅發生縱火案，17歲女高職生被燒死。（記者黃旭磊攝）

    台中烏日五光路一間2層樓鐵皮住宅發生縱火案，許姓前租客（64歲）駕駛無牌照廂型車，疑倒車衝撞鐵皮屋引火，造成17歲林姓女高職生被燒死，50歲吳姓媽媽仍在中國醫藥大學附設醫院加護病房搶救，五光里里長表示，涉案「厝腳」在林家隔壁租屋10多年，「趕都趕不走還性騷母女、不穿內褲晃來晃去。」

    里長向本報說，林家原本一家人都住五光路鐵皮民宅，林爸爸是雲林麥寮六輕夜班員工，幾個哥哥在當兵，昨晚剩母女同住，許嫌住隔壁精神狀況很不好，先前，多次不穿內褲晃來晃去，造成母女很大困擾「趕都趕不走」。

    里長說，吳媽媽前陣子說要找律師告許嫌，他還建議去請律師，沒想到這個神經病就倒車衝撞引火，縱火案後還去路邊輕生。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    五光里里長表示，許嫌（中）是奧「厝腳」，租屋10多年趕不走還性騷母女。（記者黃旭磊攝）

    五光里里長表示，許嫌（中）是奧「厝腳」，租屋10多年趕不走還性騷母女。（記者黃旭磊攝）

