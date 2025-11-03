為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗警打詐「雙降兩增」 警銀地政聯防成功阻詐近3億元

    2025/11/03 13:45 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣長鍾東錦（左4）表揚今年1至9月期間攔阻詐騙件數最多、金額最高金融機構行員，以及阻詐成效最優異地政事務所，感謝各單位長期與警方並肩作戰阻詐。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦（左4）表揚今年1至9月期間攔阻詐騙件數最多、金額最高金融機構行員，以及阻詐成效最優異地政事務所，感謝各單位長期與警方並肩作戰阻詐。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣在今年10月份，詐欺財損降至7407萬元，與去年10月財損2.32億元相比，減少了1.5億餘元，為近年來單月份財損金額最低的一個月，警銀地政聯防更成功阻詐近3億元；苗栗縣長鍾東錦今（3）日表揚今年1至9月期間攔阻詐騙件數最多、金額最高金融機構行員，以及阻詐成效最優異地政事務所，感謝各單位長期與警方並肩作戰阻詐。

    苗栗縣警局刑警大隊指出，今年1至10月全縣詐欺案件受理件數共計2979件，財損金額約15.35億元，較去年同期件數減少751件（下降20.13％），財損減少3.99億元（下降20.27％），成功達成「件數、財損雙降」目標。其中，苗栗縣在今年10月份詐欺財損降至7407萬元，與去年10月財損2.32億元，減少了1.5億餘元，更是近年來單月份財損金額最低的一個月。

    為激勵金融機構行員積極投入阻詐工作，苗栗縣政府自去年7月起加碼提高阻詐獎勵金額一倍，每件發放4000至1萬元禮券，獎勵措施實施後成效顯著，今年1至9月全縣共攔阻詐騙金額達2.6億餘元，較去年同期增加7600萬元，暫列全國非六都第二名，並達成「攔阻及查扣兩增」之目標。

    今天受表揚的有個人攔阻件數最高7件為苗栗郵局股長吳昕蓓、個人攔阻金額最高2143萬為台灣銀行頭份分行襄理杜弘雄，地政事務所攔阻成效最優為頭份地政事務所，查扣金額最高8389萬單位為竹南警分局。

    苗栗縣警局指出，因行政院宣布普發現金1萬元即將上路，詐騙集團也搭上這波風潮行騙，手法包含假冒財政部寄送釣魚郵件，或假冒公務機關誆稱民眾普發現金遭盜領，誘使民眾點擊連結或交出提款卡。苗栗縣警察局再次呼籲民眾謹守「二不一打」原則。

    1.不會有檢警調或任何公務機關打電話，要求民眾配合調查金流。

    2.不要隨便將身份證、健保卡、金融卡及密碼交付給他人。

    3.有疑問請打165或就近找警察或派出所協助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    苗栗縣長鍾東錦（左6）表揚今年1至9月期間攔阻詐騙件數最多、金額最高金融機構行員，以及阻詐成效最優異地政事務所等單位，呼籲鄉親要時時注意防詐騙。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦（左6）表揚今年1至9月期間攔阻詐騙件數最多、金額最高金融機構行員，以及阻詐成效最優異地政事務所等單位，呼籲鄉親要時時注意防詐騙。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警局刑警大隊人員說明，今年1至9月的阻詐成效。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警局刑警大隊人員說明，今年1至9月的阻詐成效。（記者張勳騰攝）

