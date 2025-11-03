卓榮泰表揚24名搜救人員 肯定AI智慧搜救計畫成果

行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人與搜救有功人員大合照。（記者陸運鋒攝）

行政院國家搜救指揮中心今上午在新北新店舉辦「114年搜救有功人員表揚暨AI智慧搜救派遣系統中程計畫成果記者會」，行政院長卓榮泰偕同內政部長劉世芳等人出席，共表揚24名搜救有功人員，其中有20人為公部門搜救人員以及4位民間人士，表彰他們在山域救援、海上搜救及災害搶救等任務中的傑出表現。

卓榮泰首先向所有搜救人員表達政府對人民最高的敬意，他說，這次去花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區勘災時，遇到9名徒步登上壩頂勘查的工作人員，因為他們的幫助，讓大家做出正確、有效判斷，以及後續防治和預防工作增加相關經驗，政府也對這總共2隊、18人表達最高敬意。

卓榮泰指出，每當災難來臨，都會指引民眾往安全方向走，但是搜救人員卻逆向而行，進到最危險的地方，這一份熱情、勇氣、付出令人非常感激，他們經過泥濘不堪崎嶇危險的山路或是波濤洶湧水面上，總是把自己生命當作保護人民的必要條件。

卓榮泰說，內政部長劉世芳今天一身勁裝是消防署的制服，因為她當過很多次的指揮官才有資格穿上，代表政府與所有搜救人員、消防弟兄站在一起，所以裝備好壞要先經過檢驗，不夠好要做得更好，不夠多要做得更多，不夠快要加快腳步來做，政府一定當消防弟兄、搜救人員最強的後盾。

卓榮泰強調，台灣成為AI製造大國，無人的載具跟機器人方面，已是明年中央政府總預算ai新十大建設10項當中的1項，期待有一天有很好的機器人可以進去災難現場，台灣當然有能力跟資格強化，因此期待更安全、更有支援性、更全面及更智慧化、科學化的裝備及搜救派遣搜救系統。

卓榮泰表揚搜救有功人員。（記者陸運鋒攝）

