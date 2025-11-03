新北分署1111拍賣 64公斤黃金登場

這次拍賣的黃金之一瑞士品牌Metalor金條。（新北分署提供）

法務部行政執行署新北分署將於11月11日上午10時舉行拍賣會，當日將一次釋出總重高達64公斤的黃金，為行政執行機關歷來規模最大的黃金拍賣會。

新北分署指出，本次拍賣的黃金，包括知名全球品牌—瑞士Metalor美泰樂金條共49塊，每塊重約1公斤（996克至998克），其純度均為AU99.99%；另有黃金磚共22塊，重量介於137克至1496克。

請繼續往下閱讀...

此外，還有黃金純條共16條（每條重量約187克）、2塊金元寶（每塊重量約37.5克）及1顆小金豆（重量約6.9克）等，共計有90個品項，分22標進行拍賣，各品項均經新北分署委託鑑定人檢測其純度及重量，其純度及重量等資訊請詳見拍賣公告所載，本次總計拍賣黃金重量達64公斤，市值相當可觀。

新北分署指出，該批黃金是因址設雙北地區的11家貴金屬公司，欠繳2008年度至2012年度營利事業所得稅暨營業稅罰鍰，目前繫屬中案件尚欠金額合計高達7億7417萬餘元，由財政部北區國稅局及財政部台北國稅局移送行政執行，新北分署定於上開期日進行拍賣。

新北分署表示，有意願參加應買的民眾，請於11月11日上午8時30分至9時40分止，至新北分署12樓「為民服務中心」登記應買，並應交付保證金100萬元的金融機構本行票據，拍賣將於當天上午10時在新北分署11樓會議室舉行，本次拍賣定有底價，底價均不公開，由出價最高且達到底價的應買人拍定。

新北分署還指出，本次拍賣限以匯款方式支付拍定價金，不得使用現金或信用卡方式支付，請應買人詳閱拍賣公告的規定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法