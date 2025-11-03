老鄰居竟變惡魔！台中二手車行老闆挾怨報復 縱火奪17歲少女命

涉嫌縱火奪命的許男。（記者黃旭磊攝）

台中市烏日區五光路今（3）日凌晨發生駭人縱火案，經營中古車行的64歲許姓男子，疑懷恨房東逼退租又控告他偷內衣褲，竟駕駛廂型車倒車衝入民宅縱火，導致17歲林姓少女葬身火海、50歲吳姓母親重傷，犯案後許男在車內猛吸瓦斯企圖輕生，被警方尋獲送醫，目前接受偵訊中。

據了解，許男在環中東路上開設中古車行，向林家承租烏日區五光路房屋已長達20年，原本相處融洽，未料近年行為怪異，今年7月租約期滿後，他拒不搬離，還多次在屋外徘徊、半夜燃燒雜物，甚至被監視器拍下偷取林家17歲女兒的內衣褲，林家氣得報警提告，並訴請退租，雙方官司預定本月11日開庭。

沒想到在開庭前9天，許男竟犯下滔天大罪，今天凌晨2時許，許男疑先剪斷案發地監視器線路，駕駛一輛無牌廂型車，以倒車方式猛力撞破鐵門，車卡門下後引發猛烈火勢，母女受困二樓加上廂型車阻斷逃生，母女根本無路可逃。就讀高中林女被救出時已無呼吸心跳，經搶救仍告不治，母親全身80%燒燙傷仍在加護病房搶救。

許男縱火後開車逃逸，將車子停在車行附近，手持罐裝瓦斯在車內猛吸企圖輕生，警方追查時，接獲許男家屬報案稱他「想不開」，員警循線在環中東路附近找到他，他坐在車內吸瓦斯、滿臉灰燼，高喊「我不想活了！」目前已被帶回警局製作筆錄，釐清確實犯案動機中。

