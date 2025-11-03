通緝犯逃泰國遭槍殺爆頭亡 遞槍男逃回台判7年二審主張「自首」求減刑

男子周昱帆（中）被訴遞槍給在泰國經營大麻店的老闆王綋騰，協助王槍殺通緝犯石茂強，一審以幫助殺人罪判7年徒刑，高等法院今提訊周開庭，周主張符合自首規定應獲減刑，一審判刑太重。（記者楊國文攝）

通緝犯石茂強潛逃泰國，與在泰國經營大麻店的男子王紘騰爆發衝突，遭王男以行刑式手法朝太陽穴開2槍殺害、棄屍，王逃匿被通緝，而遞槍給王男的共犯周昱帆逃回台被逮，這是國民法官法上路後首件「境外殺人案」，台北地院國民法官庭依幫助殺人罪判刑7年，全案上訴，高等法院今開庭，周男坦承幫助殺人犯行，但主張一審判太重，他是回台「自首」應獲減刑，不過，高檢署指控周男觸犯共同殺人罪，一審輕判不當；下次庭訊暫定12月16日。

高院今上午10時30分提訊在押的周昱帆開庭，周首度脫下口罩出庭應訊。

周男主張石茂強不是他所殺，只承認遞槍給王男開第2槍幫助殺人，但當時是被王男脅迫，身不由已，並稱他回台自首，應符合自首減刑規定，一審判刑7年過重。

高檢署指稱，當時，周男聽命開槍兇嫌王紘騰指示回房取槍並遞槍給王，王再開第2槍殺害石男，周應該是觸犯共同殺人罪，並非幫助殺人罪，北院國民法官庭判決有誤、不當，判刑亦過輕。

高院庭訊尾聲由於周昱帆羈押期將於11月21日屆滿，隨即召開延押庭，周對是否延押，表示「沒有意見」，周的辯護律師主張，以交保、戴電子腳鐐進行科技監控等其他替代方案代替羈押。

台北地院國民法官庭判決指出，周昱帆是王紘騰的員工，周、王與死者石茂強均相識。

王紘騰因為毒品、大麻店合夥事宜，與逃亡到泰國的石茂強起糾紛，王找來周昱帆、王的國中同學許峯源，於去年2月24日搭機到泰國後，直接前往王男租處處，王的另名友人林廣源獲悉也前往會合。

不料，協商過程中王紘騰和石茂強爆發衝突，王男一氣之下，拿槍朝石的太陽穴開槍。幾分鐘後，王看見石仍在地上掙扎呼救，指使周昱帆回房拿兇槍給他，王再朝石的左後腦補第2槍，當場身亡。

為掩飾犯行，王找林廣源開車將石棄屍，王帶著女友，及周昱帆、許峯源、林廣源一同逃到柬埔寨，周獨自返台被逮，王的女友也在柬埔寨被捕。北檢依殺人罪起訴王、周。在場的許峯源、林廣源，另通緝偵辦中。

