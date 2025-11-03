烏日火警母女1死1傷！變態租客拒搬還縱火報復 倒車撞屋阻斷逃生

熊熊火勢吞噬整棟鐵皮屋。（民眾提供）

台中市烏日區五光路今（3日）凌晨2時許發生一起駭人縱火命案，一棟民宅陷入火海，造成50歲吳姓母親重傷、17歲林姓女兒傷重不治，警方鎖定64歲許姓男子涉嫌火速逮人，經查，許男竟是屋主家族的租客，疑不滿被控偷少女內衣褲、性騷等變態行徑被要求退租，竟因此懷恨挾怨報復釀禍。

經查，吳女的林姓公公（已歿）是當地地主，在該處蓋了三間民宅，吳女嫁給林家二兒子後住在其中一戶，大兒子則與婆婆住在另戶，中間一戶（緊臨罹難戶）則是約20年前，許男向公公所承租與妻女同住，多年來相安無事，租約去年7月間到期，由於平時相處不錯，婆婆未急著續約，未料許男開始卻出現異常行為。

請繼續往下閱讀...

今年初許男被發現多次偷取林姓少女內衣內褲，甚至帶回房內再歸還，林家憤而提告要求搬離，但許男拒絕離開，行徑愈發詭異，不僅曾涉及性騷少女，還曾在深夜燃燒雜物、手持鐮刀四處徘徊狀似恐嚇，雖辯稱是「除草清潔」整理環境，但飽受驚擾的林家仍決定提告，希藉此強制許男退租，雙方預定本月11日開庭對簿公堂卻傳憾事。

據了解，吳女與林姓丈夫育有3子1女，3子都在外地求學或工作，死者17歲女兒為老么，在家中備受疼愛，案發時林姓丈夫上夜班，家中只有妻子和女兒，懷恨在心的許男疑掌握林家作息預謀犯案，先剪斷林家監視器，再倒車撞入屋內堵住逃生接著縱火，釀成母女1死1傷慘案。

許男被警方帶回偵訊釐清犯案動機。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法