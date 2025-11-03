烏日縱火案前租客倒車引火 穿拖鞋落網不說話

許姓前租客（64歲）涉嫌倒車縱火，現身烏日警分局不發一語。（記者黃旭磊攝）

台中烏日五光路一間2層樓鐵皮住宅發生縱火案，造成母女住戶燒傷失去生命跡象，50歲吳婦仍在中國醫加護病房，17歲林姓女兒送亞大醫院宣告不治，犯嫌許姓前租客（64歲）上午11時半38分穿拖鞋現身烏日警分局，記者追問「你為什麼要縱火，跟他們有什麼恩怨」，許嫌低頭不發一語，檢警依朝殺人及公共危險罪嫌送辦。

五光路鐵皮住宅今天凌晨2時15分發生火警，造成吳姓母女燒傷當場失去生命跡象，17歲林姓女兒不治，烏日警分局副分局長洪明強說，許姓前租客駕駛無牌照廂型車倒車，疑倒車衝撞鐵皮屋引火，警方在車內找到瓦斯桶，起火前疑有2聲爆炸聲，至於是否引爆瓦斯仍待查證。

請繼續往下閱讀...

許嫌縱火後，開車900多公尺到環中路七段路旁輕生，送中國醫藥大學附設醫院救治，今天上午被押回烏日警分局偵查隊，許嫌穿夾腳拖鞋，記者追問「你為什麼要縱火，跟他們有什麼恩怨」，許嫌低頭不說話，檢警依朝殺人及公共危險罪嫌送辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法