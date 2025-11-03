埔基訪部落衛教下山車禍！訓練醫師頸椎骨折 台大同學憂心

埔基醫院公務車輛到部落衛教後下山，自撞電線桿，車頭嚴重毀損。（埔里警方提供）

長期關懷山地醫療的埔基醫院，2日由院牧載住院醫師、訓練醫師到仁愛鄉部落進行衛教，下山失控撞電桿，車內的林姓訓練醫師頸椎骨折，埔基醫院轉送台中榮總動手術，林醫師的台大同學聞訊後擔心其造成癱瘓，埔基醫院表示，手術後還在觀察，應不致造成神經永久損傷，院方持續關懷處理中。

埔里基督教醫院的公務車輛，昨（2日）下午近3點半，在埔霧公路眉溪路段失控自撞路旁電線桿，車頭嚴重毀損，該車駕駛是院內主任牧師，車上有1位住院醫師和兩名畢業後訓練醫師（PGY），駕駛前胸有撞擊，而3名乘客中，住院醫師和另名訓練醫師手腳等部位擦挫傷，林姓訓練醫師傷勢較嚴重。

埔基醫院神經外科醫師為林姓訓練醫師照電腦斷層發現他頸椎骨折，緊急處理後轉送台中榮總開刀。埔基醫院指出，林醫師頸椎骨折，經手術進行神經減壓等處理，神經有損傷，但研判應不致永久損傷，目前還在觀察中，院方從昨日起即全力關懷協助，也與台大校方保持聯絡。

這位林姓訓練醫師的同班同學得知該訊息憂心忡忡，有同學表示，大家很擔心林同學造成四肢癱瘓，家人將難以承受，醫界也會因此失去一位優秀的醫師，現在只能幫他祈禱，也希望院方能全力救治。

該車子的車頭嚴重毀損。（埔里警方提供）

車頭毀損嚴重，連車輪都掉落。（埔里警方提供）

