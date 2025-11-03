毒鴛鴦套房同居開設「家庭式分裝場」 專賣毒咖啡包給熟客

警方查扣毒咖啡包、分裝器具等證物。（記者王冠仁翻攝）

27歲蔡姓男子與26歲吳姓女友，兩人平時在新北市三重區一處套房同居，他們看準毒品利益豐厚，居然在住處開設「家庭分裝場」，專門將毒品卡西酮混合果汁粉，分裝成毒品咖啡包再賣給熟客。警方循線鎖定他們，登門查緝，一舉逮捕兩人並查扣189包毒咖啡包等毒品。

台北市刑警大隊偵一隊根據一宗毒品案溯源追查，查出毒蟲持有的毒咖啡包，是來自蔡姓男子與吳姓女友經營的分裝場。

請繼續往下閱讀...

警方布線追查，發現蔡、吳平時在新北市三重區一處套房同居，他們透過管道取得毒品卡西酮，再買來果汁粉、封口機等器具，在住處開設「家庭式分裝場」，製造毒咖啡包。隨後再將毒咖啡包，依照朋友之間的交情、購買數量，以每包3百至5百元出售。

案經警方蒐證、跟監，掌握兩人的行蹤與作息後，警方日前持搜索票登門查緝，當場在屋內逮到兩人，並查扣651公克的卡西酮、卡西酮毒品咖啡包189包、K他命78公克、電子磅秤、果汁粉、量杯、分裝勺、空鋁箔咖啡袋等分裝器具及不法所得5萬元等證物。

據悉，蔡、吳見警方上門，相當驚訝，還頻頻問警方是如何得知、發現他們；她們經警方突破心防，先後都承認在住處分裝毒品再販售。

警方最後將兩人都依毒品罪嫌送辦，同時也正深入追查製毒原料來源及毒品流向。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

