為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    資安院被爆用中製設備 民眾黨告發洪奇昌偽造文書、何全德涉圖利

    2025/11/03 12:03 記者劉詠韻、王定傳／台北報導
    今日赴北檢告發的陳怡君、陳語倢及林子宇共同指出，大同醫護取得國家重要資安標案後，竟使用中國製產品並提交不實證明，資安院卻一路護航、放水。（記者王藝菘攝）

    今日赴北檢告發的陳怡君、陳語倢及林子宇共同指出，大同醫護取得國家重要資安標案後，竟使用中國製產品並提交不實證明，資安院卻一路護航、放水。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌指控，大同醫護在取得資安院標案過程中涉嫌出具不實證明文件、違規使用中國製資通設備以矇騙驗收，但資安院仍違法完成驗收。今上午，黃國昌的4名辦事處主任前往台北地檢署告發大同醫護董事長洪奇昌偽造文書，以及資安院前院長何全德涉嫌貪污圖利。

    民眾黨團上週四（10月30日）召開記者會指出，資安院為因應2025年底跨國網路攻防演練辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，去年11月由大同子公司大同醫護以最有利標取得；同年12月25日，大同醫護提交驗收文件，資安院明知存在重大違失卻仍放水驗收，大同醫護未在期限內完成改善，延後2個月才完成二次複驗。

    依契約規定，標案產品須為新品且不得使用或標示中國製；黃國昌質疑，大同醫護不僅違規使用中國製設備，還出具不實新品證明書，涉嫌違反政府採購法及刑法，而資安院前院長何全德則全程護航。黃國昌並指，數發部與資安院對大同醫護的特殊禮遇原因明顯，母公司大同董事長為三立集團張榮華，大同醫護董事長則為民進黨新潮流系大老洪奇昌。

    今日赴北檢告發的陳怡君、陳語倢及林子宇共同指出，大同醫護取得國家重要資安標案後，竟使用中國製產品並提交不實證明，資安院卻一路護航、放水。對此，陳怡君批評，「民進黨一遇到自家人、一遇到綠友友，就轉彎、放水，難道這就是抗中保台？」

    陳語倢痛批洪奇昌，產品標示「CN」兩字，「你怎可如此大膽，用偽造文書欺騙資安院、欺騙社會大眾，難道背後有人撐腰？」林子宇則說，何全德去年12月以決行簽呈限期大同醫護在2025年1月6日前完成改善，「該解約不解約，有違法不告發，該停權也不停權，資安院到底在做什麼？」

    對於資安院回覆10月已接到審計部通知進行檢討、改善，林子宇也質疑，「這樣的答案，人民能接受嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播