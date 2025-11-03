資安院被爆用中製設備 民眾黨告發洪奇昌偽造文書、何全德涉圖利

今日赴北檢告發的陳怡君、陳語倢及林子宇共同指出，大同醫護取得國家重要資安標案後，竟使用中國製產品並提交不實證明，資安院卻一路護航、放水。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌指控，大同醫護在取得資安院標案過程中涉嫌出具不實證明文件、違規使用中國製資通設備以矇騙驗收，但資安院仍違法完成驗收。今上午，黃國昌的4名辦事處主任前往台北地檢署告發大同醫護董事長洪奇昌偽造文書，以及資安院前院長何全德涉嫌貪污圖利。

民眾黨團上週四（10月30日）召開記者會指出，資安院為因應2025年底跨國網路攻防演練辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，去年11月由大同子公司大同醫護以最有利標取得；同年12月25日，大同醫護提交驗收文件，資安院明知存在重大違失卻仍放水驗收，大同醫護未在期限內完成改善，延後2個月才完成二次複驗。

依契約規定，標案產品須為新品且不得使用或標示中國製；黃國昌質疑，大同醫護不僅違規使用中國製設備，還出具不實新品證明書，涉嫌違反政府採購法及刑法，而資安院前院長何全德則全程護航。黃國昌並指，數發部與資安院對大同醫護的特殊禮遇原因明顯，母公司大同董事長為三立集團張榮華，大同醫護董事長則為民進黨新潮流系大老洪奇昌。

今日赴北檢告發的陳怡君、陳語倢及林子宇共同指出，大同醫護取得國家重要資安標案後，竟使用中國製產品並提交不實證明，資安院卻一路護航、放水。對此，陳怡君批評，「民進黨一遇到自家人、一遇到綠友友，就轉彎、放水，難道這就是抗中保台？」

陳語倢痛批洪奇昌，產品標示「CN」兩字，「你怎可如此大膽，用偽造文書欺騙資安院、欺騙社會大眾，難道背後有人撐腰？」林子宇則說，何全德去年12月以決行簽呈限期大同醫護在2025年1月6日前完成改善，「該解約不解約，有違法不告發，該停權也不停權，資安院到底在做什麼？」

對於資安院回覆10月已接到審計部通知進行檢討、改善，林子宇也質疑，「這樣的答案，人民能接受嗎？」

