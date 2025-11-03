為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中高二女生遭縱火不幸喪命 校方震驚

    2025/11/03 11:35 記者陳建志／台中報導
    台中烏日一間民宅凌晨疑遭縱火，林姓高二女生喪命。（記者陳建志翻攝）

    台中烏日一間民宅凌晨疑遭縱火，林姓高二女生喪命。（記者陳建志翻攝）

    台中市烏日區五光路一棟2層樓民宅今天（3日）凌晨2點多疑遭前房客縱火，整棟鐵皮屋陷入火海，住在2樓的17歲林姓少女來不及逃生，救出時已沒有呼吸心跳，經送醫急救仍不治；林女目前就讀高職二年級，學校師長得知相當震驚，強調少女在校表現正常、與同學互動也不錯，願協助家屬，若有需要會配合頒發榮譽畢業證書。

    這起火警發生在今天凌晨2點15分左右，消防局接獲報案，指稱烏日區五光路有民宅火警，立刻派遣第烏日分隊等9個單位，出動各式消防車22輛、消防人員46名到場搶救。

    火勢雖在2點44分撲滅，並在2樓房間救出林姓少女（17歲）和年約50歲的媽媽，2人現場都已經沒有呼吸心跳，媽媽全身80%二度燒燙傷送往中山醫院；女兒則送往亞大醫院急救，不過經搶救仍不治。

    據了解，林姓少女就讀台中屯區某公立高職，目前就讀高二，校方表示，今天清晨接獲消息，立刻和林女父親聯繫，證實林女死訊相當震驚，強調林女在學校表現正常，和同學相處也不錯，同學和老師得知都很錯愕，學校已進行開會，今天將會對同學進行班級輔導。

    校方表示，將會全力協助家屬，若經濟上有困難將會給予協助，若家屬有需要也會頒發榮譽畢業證書，至於牽涉相關刑事案件，則交由警方依法偵辦。

