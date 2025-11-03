為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄少女負氣離家 少年警察隊遠赴基隆尋回

    2025/11/03 11:35 記者黃良傑／高雄報導
    高雄少女（右）負氣北上基隆尋友取暖，少年警察隊遠赴基隆徹夜尋回。（民眾提供）

    高雄少女（右）負氣北上基隆尋友取暖，少年警察隊遠赴基隆徹夜尋回。（民眾提供）

    高雄一名16歲少女小琪（化名）國中畢業後，未再升學高中，在家照顧疼她的祖母，上網交友成了她抒發感情的出口，但媽媽擔心她被騙反對交網友，引發母女關係緊張，小琪憤而離家。

    母親上月向警方報案協尋，少年警察隊追蹤少女的FB、IG等網絡訊息，並由校責區員警前往該少女家訪查，懷疑應是住基隆的一位網友姐姐小玉（化名）收容小琪。

    少年隊今（3）日表示，小琪上月下旬離家出走，家人報案協尋，警方立即啟動專案協尋機制，經了解，小琪父母離異，由母親監護照顧，母親平日四處打工維持生計，家中還有生病的奶奶需照顧，疑似長時間缺乏自由，又與母親為網路交友等事口角，才憤而離家出走。

    警方抽絲剝繭，研判小琪可能北上基隆打零工、找網友，透過小琪朋友聯繫上女網友小羽（28歲），確認小琪人在小羽基隆家，小羽表示小琪稱是北上旅遊、散心，並不清楚竟是離家出走，她轉向一起勸小琪回家，尤其是年邁多病的祖母擔心孫女安危。

    小琪一開始非常抗拒與員警返家，員警花了不少時間給予心理輔導及溝通，當提及祖母的憂慮和身體，孝順的小琪突然心軟，同意隨員警返回高雄，照顧陪伴疼她的祖母，警方並請社會局社工協助少女。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播