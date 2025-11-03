高雄少女負氣離家 少年警察隊遠赴基隆尋回

高雄少女（右）負氣北上基隆尋友取暖，少年警察隊遠赴基隆徹夜尋回。（民眾提供）

高雄一名16歲少女小琪（化名）國中畢業後，未再升學高中，在家照顧疼她的祖母，上網交友成了她抒發感情的出口，但媽媽擔心她被騙反對交網友，引發母女關係緊張，小琪憤而離家。

母親上月向警方報案協尋，少年警察隊追蹤少女的FB、IG等網絡訊息，並由校責區員警前往該少女家訪查，懷疑應是住基隆的一位網友姐姐小玉（化名）收容小琪。

少年隊今（3）日表示，小琪上月下旬離家出走，家人報案協尋，警方立即啟動專案協尋機制，經了解，小琪父母離異，由母親監護照顧，母親平日四處打工維持生計，家中還有生病的奶奶需照顧，疑似長時間缺乏自由，又與母親為網路交友等事口角，才憤而離家出走。

警方抽絲剝繭，研判小琪可能北上基隆打零工、找網友，透過小琪朋友聯繫上女網友小羽（28歲），確認小琪人在小羽基隆家，小羽表示小琪稱是北上旅遊、散心，並不清楚竟是離家出走，她轉向一起勸小琪回家，尤其是年邁多病的祖母擔心孫女安危。

小琪一開始非常抗拒與員警返家，員警花了不少時間給予心理輔導及溝通，當提及祖母的憂慮和身體，孝順的小琪突然心軟，同意隨員警返回高雄，照顧陪伴疼她的祖母，警方並請社會局社工協助少女。

