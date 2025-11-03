宮廟女宮主催討20萬元撂人打死信徒 判9年半定讞

警方於公園內逮捕涉案蔡姓女主嫌。（讀者提供）

高雄市無極慈聖宮女主持人蔡淑珍，3年前為了催討一名顧姓信徒辦法事的「蓮花金」20萬元，竟撂人持木棒、鐵鎚打死對方，再丟包棄置於公園，其男友事後還盜領死者戶頭的3千多元。一審高雄地院依傷害致人於死罪，將蔡女判處10年徒刑，高等法院高雄分院二審改判9年半；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，蔡女是前鎮區無極慈聖宮之主持人，2022年1月5日下午4時起至6日凌晨5時，蔡女因不滿63歲顧男未依約歸還辦法事的費用20萬元，在宮內持木棒、鐵鎚、抓耙子等兇器，接續毆打他致遍體鱗傷，雙臀及四肢多處瘀傷、浮腫並皮下和肌肉內大量出血。

6日上午8時多，顧男欲自行離開宮廟，但因傷重而無力行走，多次癱軟在地，蔡淑珍見狀，竟未將他送醫治療，反而將他拖行至鳳山臨海街巷口前，棄置於某公園，延誤就醫，顧男終因大量出血，導致續發創傷性休克而死亡。

方接獲民眾報案公園裡有男屍，循線查獲蔡女，高雄地檢署偵查後依殺人罪嫌起訴。高雄地院開庭調查後，認定構成傷害致死罪，其犯行影響社會治安，造成家庭天人永隔，犯罪情節嚴重，判處蔡女有期徒刑10年。

蔡女的同居人梁男，與魏姓男信徒2人，被控事後取得顧男的信用卡，盜領3386元花用，2男一審被依竊盜罪各判3月徒刑，法院認定2男於命案不知情，命案部分皆判無罪。

二審高雄高分院改判蔡女9年6月徒刑，梁男則獲改判完全無罪，魏男仍依竊盜罪判刑3月確定。

蔡女上訴，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴，全案定讞。

