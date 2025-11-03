台南瑪莎拉蒂肇逃釀2傷 男子投案稱：怕高額賠償才逃離

涉駕駛瑪莎拉蒂名車肇逃釀成2傷、3車毀損的24歲吳姓男子（中者），2日深夜向台南市警六分局投案。（民眾提供）

11月2日清晨5點許發生在台南市南區永成路三段的瑪莎拉蒂車禍肇逃案，造成2人受傷、3車遭撞受損。涉肇事逃逸的24歲吳姓男子知道被警方盯上，2日深夜11點向南市警六分局投案。據了解，吳男說瑪莎拉蒂是車行的讓渡車，在試車闖禍後一時害怕會有高額賠償，就逃離現場。

吳男投案後，警方為他做酒測，酒測值為0、其持有駕照正常。警方訊後將先依肇事逃逸、毀損、傷害等罪嫌將他移送台南地檢署偵辦；至於吳男是否涉及酒駕肇逃部分？警方強調會進一步深入追查。

據了解，吳男說，這輛瑪莎拉蒂車是車行的讓渡車，他有想買這輛車，才會請車行同意讓他試開，沒想到竟會闖禍撞傷路人與其他路旁的車輛，肇事後一時害怕會有高額賠償，就下車逃離現場。後來知道警方已掌握他的身分、住處，自知難逃法網，就於2日深夜向六分局警方投案。

而案發後與吳男一起下車離開現場的1位25歲女乘客，也有一些傷勢。據警方查證，該女子與吳男一起離開案發地，後來被熱心民眾載回車禍現場，因她有些傷勢，警方就請救護車協助送醫。但此女對是誰開車載，都推稱當時喝醉了，不知道是誰開車載她。

至於遭吳男瑪車撞擊重創、一度倒地不起的48歲杜姓女子，在被送醫緊急治療後暫無生命危險。

