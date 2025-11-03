為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    烏日縱火案前租客車內有瓦斯桶 起火前2聲爆炸聲是否引爆瓦斯待查

    2025/11/03 11:40 記者黃旭磊／台中報導
    警方查出，許姓前租客駕駛休旅車倒車衝撞鐵皮屋。（讀者提供）

    警方查出，許姓前租客駕駛休旅車倒車衝撞鐵皮屋。（讀者提供）

    台中烏日五光路一間2層樓鐵皮住宅今天凌晨2時15分發生火警，造成母女燒傷當場失去生命跡象，50歲吳婦仍在中國醫加護病房，17歲林姓女兒送亞大醫院宣告不治，警方查出許姓前租客（64歲）駕駛五人座休旅車，疑倒車衝撞鐵皮屋引火，警方查出車內有瓦斯桶，至於是否引爆瓦斯仍待查證。

    烏日警分局副分局長洪明強說，許姓前租客承租吳姓母女家20多年，今年7月搬家後，持續騷擾母女，今天清晨2時許駕車倒車衝撞鐵皮屋，屋內起火後，疑開車離開，2小時後，清晨4時20分於環中路七段被發現在車內昏迷送醫，車內有一桶瓦斯。

    警方說，許男肇禍後疑開車900多公尺，開到環中路七段路旁輕生，送中國醫藥大學附設醫院救治，生命狀況穩定。據了解，起火前有聽到「2聲」爆炸聲，至於是否引爆瓦斯仍待查證。

    警方強調，許男與吳姓母女有多起租賃糾紛及刑事案件互告，由檢察官偵辦中，並有性騷案在婦幼警察隊偵辦中，疑似為林姓女兒內衣褲被偷走。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    烏日警分局副分局長洪明強說，許姓前租客承租吳姓母女家20多年，7月搬家後持續騷擾母女。（記者黃旭磊攝）

    烏日警分局副分局長洪明強說，許姓前租客承租吳姓母女家20多年，7月搬家後持續騷擾母女。（記者黃旭磊攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播