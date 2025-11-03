烏日縱火案前租客車內有瓦斯桶 起火前2聲爆炸聲是否引爆瓦斯待查

警方查出，許姓前租客駕駛休旅車倒車衝撞鐵皮屋。（讀者提供）

台中烏日五光路一間2層樓鐵皮住宅今天凌晨2時15分發生火警，造成母女燒傷當場失去生命跡象，50歲吳婦仍在中國醫加護病房，17歲林姓女兒送亞大醫院宣告不治，警方查出許姓前租客（64歲）駕駛五人座休旅車，疑倒車衝撞鐵皮屋引火，警方查出車內有瓦斯桶，至於是否引爆瓦斯仍待查證。

烏日警分局副分局長洪明強說，許姓前租客承租吳姓母女家20多年，今年7月搬家後，持續騷擾母女，今天清晨2時許駕車倒車衝撞鐵皮屋，屋內起火後，疑開車離開，2小時後，清晨4時20分於環中路七段被發現在車內昏迷送醫，車內有一桶瓦斯。

警方說，許男肇禍後疑開車900多公尺，開到環中路七段路旁輕生，送中國醫藥大學附設醫院救治，生命狀況穩定。據了解，起火前有聽到「2聲」爆炸聲，至於是否引爆瓦斯仍待查證。

警方強調，許男與吳姓母女有多起租賃糾紛及刑事案件互告，由檢察官偵辦中，並有性騷案在婦幼警察隊偵辦中，疑似為林姓女兒內衣褲被偷走。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

烏日警分局副分局長洪明強說，許姓前租客承租吳姓母女家20多年，7月搬家後持續騷擾母女。（記者黃旭磊攝）

