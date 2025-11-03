為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹市竹光路酒駕奪2命 林彥甫籲市府重視高齡者步行安全與酒駕零容忍

    2025/11/03 11:21 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市竹光路發生酒駕奪2命重大車禍意外，市議員林彥甫籲市府重視高齡者步行安全與酒駕零容忍。（林彥甫提供）

    新竹市竹光路發生酒駕奪2命重大車禍意外，市議員林彥甫籲市府重視高齡者步行安全與酒駕零容忍。（林彥甫提供）

    新竹市竹光路昨天發生酒駕奪2命重大車禍意外，市議員林彥甫認為，高齡者步行安全與酒駕零容忍是市府應該重視及面對的問題，每一次的悲劇，都應是市府改革的契機，而不是被遺忘的新聞。

    他說，2位老夫妻想穿越竹光路分隔島，卻遭到酒駕特斯拉高速撞擊，傷重身亡。老夫妻走出來的巷弄是社區便道，沒有路名，並非設有行穿線的路口，屬於違規穿越。但他們在過馬路前有左右查看，應該有看到那輛車，只是沒想到駕駛完全沒減速、現場也幾乎沒有煞車痕。駕駛確定酒駕、疑似超速，由於沒有煞車痕，實際車速仍待車鑑中心透過影像分析確認。現場距離前後兩處行穿線約60與260公尺，路旁有人行道，但部分被花盆占用，減少安全步行空間。

    他說，在超高齡化社會中，長輩常為節省步行距離而冒險穿越馬路，這不是單純「違規」就能解釋的，而是城市設計與交通教育必須面對的現實。道路設施與安全宣導都需更貼近長者的使用習慣。至於酒駕，修法雖已通過「酒精鎖」制度，要求酒駕吊銷後重新考照者必須吹氣才能啟動車輛，但僅維持1年、恐怕難以嚇阻酒駕事件一再發生，除警方應加強取締，政府法規上的加嚴也是需思考的方向。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新竹市竹光路發生酒駕奪2命重大車禍意外，市議員林彥甫籲市府重視高齡者步行安全與酒駕零容忍。（林彥甫提供）

    新竹市竹光路發生酒駕奪2命重大車禍意外，市議員林彥甫籲市府重視高齡者步行安全與酒駕零容忍。（林彥甫提供）

    新竹市竹光路發生酒駕奪2命重大車禍意外，市議員林彥甫籲市府重視高齡者步行安全與酒駕零容忍。（林彥甫提供）

    新竹市竹光路發生酒駕奪2命重大車禍意外，市議員林彥甫籲市府重視高齡者步行安全與酒駕零容忍。（林彥甫提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播