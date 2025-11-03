竹市竹光路酒駕奪2命 林彥甫籲市府重視高齡者步行安全與酒駕零容忍

新竹市竹光路發生酒駕奪2命重大車禍意外，市議員林彥甫籲市府重視高齡者步行安全與酒駕零容忍。（林彥甫提供）

新竹市竹光路昨天發生酒駕奪2命重大車禍意外，市議員林彥甫認為，高齡者步行安全與酒駕零容忍是市府應該重視及面對的問題，每一次的悲劇，都應是市府改革的契機，而不是被遺忘的新聞。

他說，2位老夫妻想穿越竹光路分隔島，卻遭到酒駕特斯拉高速撞擊，傷重身亡。老夫妻走出來的巷弄是社區便道，沒有路名，並非設有行穿線的路口，屬於違規穿越。但他們在過馬路前有左右查看，應該有看到那輛車，只是沒想到駕駛完全沒減速、現場也幾乎沒有煞車痕。駕駛確定酒駕、疑似超速，由於沒有煞車痕，實際車速仍待車鑑中心透過影像分析確認。現場距離前後兩處行穿線約60與260公尺，路旁有人行道，但部分被花盆占用，減少安全步行空間。

他說，在超高齡化社會中，長輩常為節省步行距離而冒險穿越馬路，這不是單純「違規」就能解釋的，而是城市設計與交通教育必須面對的現實。道路設施與安全宣導都需更貼近長者的使用習慣。至於酒駕，修法雖已通過「酒精鎖」制度，要求酒駕吊銷後重新考照者必須吹氣才能啟動車輛，但僅維持1年、恐怕難以嚇阻酒駕事件一再發生，除警方應加強取締，政府法規上的加嚴也是需思考的方向。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

