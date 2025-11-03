為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    差1秒孩子就不見了！竹北里民活動 驚傳疑似拐童事件

    2025/11/03 11:05 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北市1名媽媽帶孩子參加里民活動，驚傳疑似拐童事件，籲家長提高警覺。（圖擷取自臉書社團「竹北大小事」）

    新竹縣竹北市1名媽媽昨天一打二，帶2個兒子參加里民聯歡活動，排隊拿爆米花時，幼子突然被1名阿婆牽往外走，媽媽轉頭發現嚇一跳，立即衝去將兒子拉回，並斥責阿婆，對方卻回「是你的小孩自己跟著我走的啊！」；媽媽警覺有異，PO網提醒家長留意，今早並前往竹北派出所報警追查。

    這名媽媽昨在臉書「竹北大小事」社團貼文，引發熱烈討論及分享。媽媽表示，早上一打二帶兩小參加里民聯歡活動，原本應該是開心吃喝、摸彩，結果遇到的事情真是嚇壞了。現場人非常的多。就在她和小孩排隊拿爆米花的時候，她邊餵小兒吃東西，邊往前移動，「一個阿婆從我跟小兒中間走過去，然後下一秒，我小兒就不見了，轉頭一看那個阿婆牽著我的孩子往外走。」

    該名媽媽說，當下她衝過去把小孩拉回來，大聲斥責阿婆幹嘛帶走她的小孩，結果阿婆居然理直氣壯地說：「是你的小孩自己跟著我走的啊！」可能因為她的口氣太兇了，孩子也被嚇到快哭了！

    「更毛的是，過沒多久，另1位阿婆從我旁邊走過去，冷冷地說，『自己家的小孩要顧好啊』

    瞬間毛骨悚然起來，難道她們是一夥的？」媽媽說，回到家後她好好的抱抱、安撫孩子，告訴小兒這件事不是他的錯，是他遇到了壞人。如果遇到壞人的時候該怎麼做。

    該名媽媽又說，後來她跟朋友討論這件事，朋友說好像也有聽過有其他媽媽也在公園遇到類似的情況。因此她決定分享在社群媒體，這名阿婆的特徵：短髮、矮、微胖、當天穿著綠外套。「請大家一定要緊緊牽著孩子的手，因為—就算你在他眼前，壞人也可能伸出手」。

