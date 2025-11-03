為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    三重男挾持墜樓亡！倖存者:對方情緒激動分手 家屬也不清楚動機

    2025/11/03 11:26 記者吳仁捷／新北報導
    新北市三重驚傳蘇姓男子持刀到社區停車場伏擊陳姓前女友姊妹，還挾持陳女到頂樓與警對峙，隨後不慎墜落身亡。（記者吳仁捷翻攝）

    35歲蘇姓男子驚傳潛入新北市三重區陳姓前女友居住社區停車場，涉嫌持刀攻擊前女友胞姊、再挾持陳女上頂樓，與警力對峙時突然墜樓身亡；莫名遭砍的姊妹倆餘悸猶存，陳女透露，與蘇嫌交往一年，約一個月前發現對方情緒不穩而分手，蘇男仍試圖聯繫，未料發生憾事，她也感到意外。蘇嫌持刀殺人動機仍待進一步調查。

    據了解，在台北市開飲料店的蘇姓男子週日（2日）晚間涉嫌潛入新北市三重區陳姓前女友居住社區停車場，見陳女姊妹返家，涉嫌持水果刀從後伏擊，刺傷陳女姊姊頸部、再挾持陳女上頂樓。

    警方隨後獲報趕抵，與蘇嫌談判，期間蘇嫌情緒激動，持刀劃傷前女友，警方要他別再持刀傷害，喊話要他放下、可以了解他的要求，不到兩分鐘，陳嫌作勢爬上女兒牆，警方連忙勸阻、告知「我們會後退」，但蘇嫌站在牆邊用力推出陳女後，疑似一時激動、不慎墜落身亡。

    案發後，警方聯繫蘇嫌家屬，透露知道蘇男近來情緒不穩，並不清楚他為何會到三重持刀刺殺、挾持前女友姊妹；據透露，陳女與蘇嫌交往，雙方沒有金錢糾紛，初判蘇嫌因不甘分手，持刀伏擊陳女姊妺，並挾持陳女、期間刺傷她頸部。

    相關新聞請見：

