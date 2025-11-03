酒醉男駕車逆向衝上62快速道路 慘遭大貨車擊落

李男酒駕逆向撞上大型拖板車，車頭嚴重受損輪胎掉落。（記者吳昇儒攝）

51歲李姓男子今日凌晨酒後竟開車出門，且在62（萬瑞）快速道路上逆向行駛，路過網友趕緊報警。隔沒多久，警方接獲通報指出，李男於東向9公里處，暖暖交流道附近，與一輛拖板車發生碰撞。員警抵達時，發現李男正要逃逸，趕緊將人抓回，並進行酒測，其酒測值為0.98毫克，明顯超標。警詢後，依涉犯公共危險等罪，將其移送法辦。

警方初步調查，李男居住在新北市瑞芳地區，疑因酒後意識不清，竟開車逆向衝上62快速道路。接獲民眾通報後沒多久，就傳出該車與拖板車發生碰撞。

警方抵達時，駕駛座卻沒有人，定睛一看，發現李姓駕駛準備逃離現場，趕緊將人逮回，並聞到其身上散出濃濃酒味。對其進行酒測，酒測值竟高達0.98毫克，已經涉犯公共危險罪；而被撞的拖板車，則因司機及時閃避，側邊受損，並未受傷。

據悉，李男已經是酒駕慣犯，在此次之前已有三次酒駕紀錄，沒想到這次更誇張直接逆向開上快速道路。

警詢後，今日上午依涉犯公共危險罪，將其移送基隆地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

李男撞上拖板車後車體嚴重受損。（記者吳昇儒攝）

警方抵達現場時，李男竟不在駕駛座上，企圖逃離現場，被員警逮回。（記者吳昇儒翻攝）

網友的行車紀錄器清楚拍下李男逆向畫面。（民眾提供）

