遠航欠費逾億遭查封！北分署11/11開拍客機 底價500萬形同豪華休旅車

遠東航空因積欠桃園機場使用費逾億元，遭強制執行拍賣，北分署預計下週開拍客機，底價僅500萬元。（記者劉詠韻翻攝）

法務部行政執行署台北分署將於11月11日（下週二）上午11時，於分署4樓拍賣室公開拍賣遠東航空股份有限公司名下客機，底價僅500萬元，價格等同1輛豪華休旅車。台北分署並提醒，近年詐欺及吸金案件頻傳，呼籲民眾勿輕信來路不明的投資訊息或高報酬誘因，應確認來源真偽，對於違反相關法令的案件，分署將依法採取強制執行措施。

遠東航空自2019年起宣布停止營運，董事長張綱維因涉犯刑法業務侵占、民用航空法等罪，一審台北地方法院判決15年，案經上訴二審高等法院審理中。此外，遠航並積欠交通部民航局台北國際航空站出境旅客服務費等相關費用，金額累積逾1億元。

為追繳欠款，台北分署依法查封其名下航空器並進行拍賣，此次拍賣底價僅500萬元，相當於1輛豪華休旅車的價格，有意參與投標者，須填具投標書、檢附保證金並攜帶身分證件到場。

台北分署表示，民眾若選擇通訊投標，可至分署網站「不動產通訊投標專區」下載標書、標封文件，另請注意除填具投標書及檢附保證金外，亦應依規定於標封上載明開標日、時及案號，並於開標日前一日，以雙掛號寄達台北長春路郵局第198號信箱，逾期將視為無效，拍賣公告及物件詳情可於官網查閱。

