    首頁 > 社會

    疑「偷內褲被逮」挾怨報復 台中惡租客倒車撞屋縱火房東母女1死1傷

    2025/11/03 10:58 記者許國楨／台中報導
    許嫌倒車撞入民宅，疑意圖阻斷母女逃生。（民眾提供）

    許嫌倒車撞入民宅，疑意圖阻斷母女逃生。（民眾提供）

    台中市烏日區五光路今（3）日凌晨驚傳駭人縱火命案！64歲許姓男子疑不滿遭屋主趕租，竟駕駛廂型車「倒車猛撞」民宅一樓後縱火，火勢瞬間吞噬整棟建物，導致屋內熟睡的母女倆被困二樓，釀成1死1重傷悲劇，經查，許男原為屋主租客，因疑似偷內褲行徑被發現，雙方鬧上警局後屋主決定不再續租，因而導致許男懷恨在心，凌晨以此凶殘手段挾怨報復。

    台中市消防局於凌晨2時15分接獲報案，指出烏日區五光路一處民宅陷入火海，立即前往搶救，到場發現起火建物為2層樓鐵皮建物，撲滅火勢後在2樓房間1對母女，50歲的吳姓媽媽全身80%二度燒燙傷，17歲的林姓女兒背部及右腳約20%二度燒燙傷，均已沒有呼吸心跳，經送醫搶救，林女傷重不治，媽媽仍在加護病房治療。

    經查，該屋裝有設置住警器，並在火警時有作動，但因鐵皮建築室內熱輻射強，導致鋁門窗燒熔、樓梯遭燒穿，加上2樓裝有鐵窗，無法逃生，詳細起火原因待釐清；目擊者更指稱，許嫌在縱火前故意駕駛廂型「倒車撞進民宅」，疑為封住逃生出口，行徑兇殘令人髮指，警方目前已逮捕許男，進一步釐清案情、動機。

