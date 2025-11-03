媒介少女當傳播妹 「馬夫」賺3萬、挨罰7萬

薛男媒介未成年少女當傳播妹，挨嘉義地院罰金7萬元。（資料照）

薛姓男子與友人合組娛樂公司，同時兼任接送傳播妹的「馬夫」工作，竟媒介3名未成年少女當傳播妹，載送她們到嘉義市、雲林縣等各處KTV坐檯，薛男日薪1千元，工作所得約3萬元，嘉義地院日前依犯共同犯意圖營利而容留、媒介、協助使少年坐檯陪酒罪，判處他有期徒刑7月，得易科罰金，以1千元折算1日，挨罰7萬元。

判決指出，薛男與李姓及另兩名廖姓友人在雲林縣合組娛樂公司，兩名廖姓友人分別擔任公司老闆及嘉義地區經紀人，李姓友人負責收帳及薪水發放，薛男則負責擔任接送傳播妹的馬夫工作。

前年5月至11月期間，該娛樂公司涉嫌媒介3名未成年少女當傳播妹，由薛男駕駛小客車載送未成年少女至嘉義市、雲林縣等各處KTV坐檯。

這3名未成年傳播妹每人坐檯1小時向客人收取1500元費用，該娛樂公司從中抽取500元作為傭金，剩下1000元則屬未成年傳播妹薪資。薛男則收取日薪1千元，接送這3名未成年傳播妹總天數約30日。

判決表示，薛男等人被查獲後，皆坦承犯行，薛男涉犯共同犯意圖營利而容留、媒介、協助使少年坐檯陪酒罪，共3罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑7月，如易科罰金，均以1千元折算1日。其餘共犯由嘉院另行審理與結案。

