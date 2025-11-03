為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    媒介少女當傳播妹 「馬夫」賺3萬、挨罰7萬

    2025/11/03 10:24 記者丁偉杰／嘉義報導
    薛男媒介未成年少女當傳播妹，挨嘉義地院罰金7萬元。（資料照）

    薛男媒介未成年少女當傳播妹，挨嘉義地院罰金7萬元。（資料照）

    薛姓男子與友人合組娛樂公司，同時兼任接送傳播妹的「馬夫」工作，竟媒介3名未成年少女當傳播妹，載送她們到嘉義市、雲林縣等各處KTV坐檯，薛男日薪1千元，工作所得約3萬元，嘉義地院日前依犯共同犯意圖營利而容留、媒介、協助使少年坐檯陪酒罪，判處他有期徒刑7月，得易科罰金，以1千元折算1日，挨罰7萬元。

    判決指出，薛男與李姓及另兩名廖姓友人在雲林縣合組娛樂公司，兩名廖姓友人分別擔任公司老闆及嘉義地區經紀人，李姓友人負責收帳及薪水發放，薛男則負責擔任接送傳播妹的馬夫工作。

    前年5月至11月期間，該娛樂公司涉嫌媒介3名未成年少女當傳播妹，由薛男駕駛小客車載送未成年少女至嘉義市、雲林縣等各處KTV坐檯。

    這3名未成年傳播妹每人坐檯1小時向客人收取1500元費用，該娛樂公司從中抽取500元作為傭金，剩下1000元則屬未成年傳播妹薪資。薛男則收取日薪1千元，接送這3名未成年傳播妹總天數約30日。

    判決表示，薛男等人被查獲後，皆坦承犯行，薛男涉犯共同犯意圖營利而容留、媒介、協助使少年坐檯陪酒罪，共3罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑7月，如易科罰金，均以1千元折算1日。其餘共犯由嘉院另行審理與結案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播