人夫出軌帶小三回家還生下私生女 元配氣詐提告判賠50萬元

台中一名人夫婚後出軌，並和小三產下私生女，元配得知後無法接受，除了離婚並對小三提告求償100萬元。不過小三卻辯稱，元配答應只要丈夫將財產全部交給她管理，可以同意2人交往，不過人夫和另一名證人都證稱，元配沒有這樣說，台中地院法官認定小三侵害配偶權，判小三應賠元配精神慰撫金50萬元。

判決指出，人夫與妻子2019年5月結婚，並育有3名子女，不料2023年9月卻發現丈夫有小三，兩人並持續交往，並在2024年5月兩人婚姻關係還存續時產下私生女，元配不滿小三破壞她的家庭生活美滿，讓她承受精神痛苦，提告侵害配偶權，求償精神慰撫金100萬元。

台中地院審理時，小三辯稱，原本不知道人夫已婚，直到交往後才知道他有婚姻關係，但人夫告訴她和妻子是開放式婚姻關係，且之後還帶她回家，徵求妻子同意兩人交往，人妻答應只要丈夫將財產全部交給她管理，可以同意2人交往，但不能動搖其元配地位。

小三強調是在元配同意下，才與人夫持續交往，之後還多次受邀至家中與兩人，及友人一起聚餐，人妻都未曾表達抗拒，因此並無侵害配偶權，並認為求償100萬元太高。

人夫在法院審理時則作證表示，2023年5月，妻子知道兩人交往後，有要求帶小三回家，要確認她是否知道自己已有家庭，妻子當時很不高興，要求以後金錢都要給她管，晚上不讓自己出門，不過「沒有」說只要我把錢交給她管理，就同意自己繼續跟小三交往。

另一位當天也在場的證人也證稱，當時人妻說不會再給你錢了，錢的事你們自己想辦法，但「沒有」說只要錢都給她管，就可以同意兩人繼續交往。

法官並發現，人妻傳給丈夫的簡訊寫「不爽你這麼護著她把我當什麼」、「外遇已經慘係了，還在私生子，沒什麼好談的，婚姻就是結束」、「再怎麼想也想不到你會搞到懷孕」，顯示人妻對於丈夫外遇還產下私生子是憤怒、不滿，並非同意默許，判決小三應賠50萬精神慰撫金，可上訴。

