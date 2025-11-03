為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北刑大打詐結合白沙屯媽祖遶境 信眾熱情響應反詐行動

    2025/11/03 10:06 記者吳仁捷／新北報導
    新北市警察局搶搭白沙屯媽祖到新北土城、中和、板橋贊境祈福，派出識詐隊向信眾們宣導反詐，獲得民眾關注。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局搶搭白沙屯媽祖到新北土城、中和、板橋贊境祈福，派出識詐隊向信眾們宣導反詐，獲得民眾關注。（記者吳仁捷翻攝）

    「媽祖保平安，也守護荷包！」白沙屯拱天宮媽祖到新北市祈安賜福贊境暨土城北辰宮48週年遶境及慈惠宮百年會香遶境圓滿完成，吸引大批信眾沿途參與祈福，新北市警察局詐欺防制辦公室，也把握這項宗教盛事契機，每日隨行鑾轎隊伍，深入民間信仰推動識詐宣導，讓防詐觀念融入信仰文化，獲得廣大民眾熱烈回響。

    新北市警詐欺防制辦公室在媽祖鑾駕遶境途中各轎停點，趁信眾休息時主動發放宣導資料並進行口頭宣導，提醒民眾近期「普發1萬元」期間可能出現的詐騙陷阱，以及假檢警、假投資等高風險詐騙手法，呼籲民眾面對陌生來電或投資訊息務必保持警覺、冷靜查證，避免成為詐騙受害者。

    防詐辦公室表示，宣導活動結合媽祖慈悲護佑的信仰精神，以「媽祖守護荷包、識詐守護家園」為主題，寓教於樂，讓民眾在祈福之餘也能增進防詐意識。許多信眾現場主動詢問識詐重點與各類識詐資訊，對警方熱心宣導表達肯定與支持，氣氛熱絡溫馨。

    新北市刑大經濟組長張謝佛提醒表示，未來持續結合宗教慶典、社區活動與地方節慶，加強與宮廟及在地團體合作推動識詐宣導，深化全民防詐意識，讓防詐與信仰理念深入人心，攜手降低詐騙受害率。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新北市警察局搶搭白沙屯媽祖到新北土城、中和、板橋贊境祈福，派出識詐隊向信眾們宣導反詐，獲得民眾迴響。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局搶搭白沙屯媽祖到新北土城、中和、板橋贊境祈福，派出識詐隊向信眾們宣導反詐，獲得民眾迴響。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播