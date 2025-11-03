新北刑大打詐結合白沙屯媽祖遶境 信眾熱情響應反詐行動

新北市警察局搶搭白沙屯媽祖到新北土城、中和、板橋贊境祈福，派出識詐隊向信眾們宣導反詐，獲得民眾關注。（記者吳仁捷翻攝）

「媽祖保平安，也守護荷包！」白沙屯拱天宮媽祖到新北市祈安賜福贊境暨土城北辰宮48週年遶境及慈惠宮百年會香遶境圓滿完成，吸引大批信眾沿途參與祈福，新北市警察局詐欺防制辦公室，也把握這項宗教盛事契機，每日隨行鑾轎隊伍，深入民間信仰推動識詐宣導，讓防詐觀念融入信仰文化，獲得廣大民眾熱烈回響。

新北市警詐欺防制辦公室在媽祖鑾駕遶境途中各轎停點，趁信眾休息時主動發放宣導資料並進行口頭宣導，提醒民眾近期「普發1萬元」期間可能出現的詐騙陷阱，以及假檢警、假投資等高風險詐騙手法，呼籲民眾面對陌生來電或投資訊息務必保持警覺、冷靜查證，避免成為詐騙受害者。

請繼續往下閱讀...

防詐辦公室表示，宣導活動結合媽祖慈悲護佑的信仰精神，以「媽祖守護荷包、識詐守護家園」為主題，寓教於樂，讓民眾在祈福之餘也能增進防詐意識。許多信眾現場主動詢問識詐重點與各類識詐資訊，對警方熱心宣導表達肯定與支持，氣氛熱絡溫馨。

新北市刑大經濟組長張謝佛提醒表示，未來持續結合宗教慶典、社區活動與地方節慶，加強與宮廟及在地團體合作推動識詐宣導，深化全民防詐意識，讓防詐與信仰理念深入人心，攜手降低詐騙受害率。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市警察局搶搭白沙屯媽祖到新北土城、中和、板橋贊境祈福，派出識詐隊向信眾們宣導反詐，獲得民眾迴響。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法