花蓮女走路被釘子絆倒摔斷骨 法院判吉安鄉公所要國賠52萬

吉安鄉干城二街及干城三街路口發生一起行人被釘子絆倒的意外提起國賠，法院判鄉公所敗訴確定。（記者王錦義攝）

花蓮吳姓女子2023年4月在吉安鄉干城二街及干城三街路口行走時，遭道路上的釘子絆倒，左腳髕骨摔成閉鎖性骨折行動不便長達一年，吳女認為吉安鄉公所道路管理不善向法院提出國家賠償訴訟，要求公所賠償131萬元，花蓮地方法院審理後一審判鄉公所應賠償52萬多元，公所不服提起上訴，台灣高等法院花蓮分院日前認為上訴無理由，二審維持原判，鄉公所敗訴確定。

50多歲吳姓女子向法院主張，2023年4月4日上午7點23分，她徒步行經花蓮縣吉安鄉干城二街及干城三街路口時，遭釘於道路上的釘子絆倒，造成左腳髕骨閉鎖性骨折、左大腿肌力萎縮等傷害，經過醫院手術後住院6天，術後要持柺杖或助行器行走，醫師要求休養及持續關節復健活動至少1年，且應持續返回骨科門診追蹤，讓她一年內無法工作，因此連同醫療費、工作損失等提出131萬元國賠訴訟。

請繼續往下閱讀...

鄉公所向法院主張，建造道路時並無釘入道路上的情形，釘子為不知何人、何時因何原因釘入，該道路已有定時請人巡查所有養護道路狀況，露頭極小的釘子，難以期待巡查人員能夠發現突出路面而即時修復排除，公所對於意外地點的道路設置或管理無欠缺，請法院駁回原告訴訟。

法官調查後認為，吉安鄉干城二街及干城三街為鄉公所管理、維護，雖公所辯稱露頭極小的釘子，未能及時採取足以防止危害發生之具體措施，但依據公所提供的道路巡查任務「經常檢查」上載明，平日檢查除採目力檢查，應配合適當器材辦理，尤其在目力檢查難分辨之破壞時，可以適當器材如金屬探測器發現，釘子突出路面屬人為外力因素，非自然力之不可抗力事故所致。

法官認為，被告吉安鄉公所因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任，釘子突出路面，並致吳姓女子受傷的客觀事實，已合致國賠法第3條第1項屬公有設施之道路管理有欠缺要件。原告請求鄉公所賠償52萬9148元本息，為有理由，應予准許，原審就此為鄉公所敗訴的判決，並無不合，維持一審原判確定。

吉安鄉干城二街及干城三街路口發生一起行人被釘子絆倒的意外，法院判鄉公所敗訴確定。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法