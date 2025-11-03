北市跨年舞台工安奪命！「救贖方舟」主唱墜亡 4人遭起訴

樂團《救贖方舟》主唱阿利克去年搭建舞台不幸墜落身亡，北檢今對相關人員依罪起訴。（翻攝自IG）

台北市政府去年12月25日搭建跨年舞台時發生工安意外，樂團「救贖方舟」主唱阿利克（Lawai Arik）不幸自約15公尺高處墜落，送醫搶救仍宣告不治。事後家屬憤而提告，經台北市勞動局函送檢方相驗後，台北地檢署今天依過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，對4名相關人員提起公訴。

起訴書指出，聯利媒體公司以2950萬元承攬北市觀光傳播局「台北最High新年城—2025跨年晚會」標案後，指派黃姓男子為工作場所負責人。聯利再將燈光、舞台及視訊製作工程分包給必應公司，必應又將TRUSS結構工程轉包予星船公司，星船進一步將該工程交由享受娛樂公司承攬施工。

享受娛樂公司指派李姓男子擔任現場負責人，負責TRUSS結構工程的施工指揮、監督與管理；而阿利克則受僱於享受娛樂公司，負責馬達吊點裝設作業，屬職安法上之勞工，康姓女子則為僱主。

去年12月25日傍晚約6時25分，阿利克在信義區市府路廣場舞台工程現場，攀爬雷爾架進行馬達吊點裝設時，因未確實使用背負式安全帶，失足自約18公尺高處墜落，送醫後仍因多發性鈍性骨折併神經性出血與休克身亡。案發後，阿利克的兄長提告追責，案件經勞動局移送北檢偵辦。

北檢認為，康女違反職業安全衛生法第6條及第40條規定，其行為已構成刑法第276條過失致人於死罪嫌；享受娛樂公司亦涉違反職安法第40條規定。另被告黃男、李男則涉犯過失致死罪。檢方依刑法第55條想像競合原則，從一重之罪處斷，並依刑事訴訟法第251條提起公訴。

