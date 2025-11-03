為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市跨年舞台工安奪命！「救贖方舟」主唱墜亡 4人遭起訴

    2025/11/03 09:54 記者劉詠韻、王定傳／台北報導
    樂團《救贖方舟》主唱阿利克去年搭建舞台不幸墜落身亡，北檢今對相關人員依罪起訴。（翻攝自IG）

    樂團《救贖方舟》主唱阿利克去年搭建舞台不幸墜落身亡，北檢今對相關人員依罪起訴。（翻攝自IG）

    台北市政府去年12月25日搭建跨年舞台時發生工安意外，樂團「救贖方舟」主唱阿利克（Lawai Arik）不幸自約15公尺高處墜落，送醫搶救仍宣告不治。事後家屬憤而提告，經台北市勞動局函送檢方相驗後，台北地檢署今天依過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，對4名相關人員提起公訴。

    起訴書指出，聯利媒體公司以2950萬元承攬北市觀光傳播局「台北最High新年城—2025跨年晚會」標案後，指派黃姓男子為工作場所負責人。聯利再將燈光、舞台及視訊製作工程分包給必應公司，必應又將TRUSS結構工程轉包予星船公司，星船進一步將該工程交由享受娛樂公司承攬施工。

    享受娛樂公司指派李姓男子擔任現場負責人，負責TRUSS結構工程的施工指揮、監督與管理；而阿利克則受僱於享受娛樂公司，負責馬達吊點裝設作業，屬職安法上之勞工，康姓女子則為僱主。

    去年12月25日傍晚約6時25分，阿利克在信義區市府路廣場舞台工程現場，攀爬雷爾架進行馬達吊點裝設時，因未確實使用背負式安全帶，失足自約18公尺高處墜落，送醫後仍因多發性鈍性骨折併神經性出血與休克身亡。案發後，阿利克的兄長提告追責，案件經勞動局移送北檢偵辦。

    北檢認為，康女違反職業安全衛生法第6條及第40條規定，其行為已構成刑法第276條過失致人於死罪嫌；享受娛樂公司亦涉違反職安法第40條規定。另被告黃男、李男則涉犯過失致死罪。檢方依刑法第55條想像競合原則，從一重之罪處斷，並依刑事訴訟法第251條提起公訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播