澎湖消防局再添新利器 火場搶救專業器材與無人機到位

澎湖縣政府消防局添購火場專業救護設施，強化消防人員個人防護人力。（澎湖縣政府消防局提供）

因應澎湖離島眾多及集合式住宅日益增加，澎湖縣政府消防局採購火場搶救專業器材及無人機到位，不僅強化打火弟兄個人防護全面升級，也增加搜救視角，由空中俯瞰遼闊海岸線與地形死角，每一項新購裝備，都是為了澎湖縣民財產安全著想。

澎湖縣政府消防局獲中央補助及縣府、議會支持，今年編列專項預算，採購火場搶救專業器材1批（總價新臺幣1814萬元），包含胸燈234組、個人熱顯像儀166組、高階熱顯像儀5組、個人導光索57組、捲盤式導光索15組、RIT快速救援包5組、排煙機7台及油壓破拆工具6組。

個人熱顯像儀及高階熱顯像儀，能有效提升火場搜尋，在火場黑暗環境中也能維持視物能力；個人導光索、捲盤式導光索能協助入室人員安全導引路徑，避免於火場中迷失方向；RIT快速救援包則搭配國際專利「FAST BOARD（快速救援板）」，當火場內有待救之消防人員，攜帶最合適便利的器材，才能在最短時間內將其救出。

另外，澎湖縣消防局也採購1組「空拍無人機」，具有解析度達320×240像素以上紅外線熱顯像鏡頭，可即時偵測災害現場熱源，特別適用於夜間火場、海域搜索或能見度不佳的環境，可見光鏡頭解析度亦達1024×768像素以上，此次專案包含「訓練考照無人機」1組作為回饋項目，提供消防人員日常訓練使用，有效提升團隊整體操作熟練度與反應能力。

澎湖縣政府添購無人機，加強海岸線及死角地形搜索。（澎湖縣政府消防局提供）

