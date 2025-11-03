5月女嬰吞食異物窒息死亡 保母判刑11月

蔡姓保母受托照顧的女嬰吞食異物窒息死亡，屏東地院依過失致死罪判她判11月徒刑。（記者李立法攝）

蔡姓女保母受托照顧5個多月大的潘姓女嬰，卻疏未注意，女嬰因吞食異物產生窒息，蔡女發現時，女嬰已臉色蒼白、無呼吸心跳，送醫急救仍於1個多月後宣告不治，屏東地院認為蔡女疏於照顧還妨害檢方調查，且遲未與女嬰家屬達成和解，依過失致死罪判處蔡女11個月徒刑，可上訴。

領有合格保母證照的蔡女，受托在屏東市自宅照顧潘姓女嬰，今年3月4日下午，蔡女將女嬰獨自留在二樓，她卻下樓處理其他家務，女嬰因抓取異物放入口中導致呼吸道發生窒息情形，蔡女約在20分鐘後上樓，發現女嬰臉色蒼白、無呼吸心跳，自行採取急救措施近5分鐘後，向警方及消防隊求助將女嬰送醫，但女嬰仍在1個多月後不治；蔡女被檢方依過失致死罪起訴。

屏東地院認為，蔡女雖坦承犯行，並表示有意願以300萬元與女嬰家屬和解，然因女嬰家屬認為蔡女始終未據實說明案發過程，雙方未能和解，且蔡女在檢方偵查初期有妨害司法偵查的行為，導致相關物證遭到破壞，妨礙真實發現，又未賠償女嬰家屬損害，依過失致死罪判刑11月。

