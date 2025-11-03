為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中烏日鐵皮屋遭縱火母女1死1傷！17歲女兒肺部嚴重燒灼不治

    2025/11/03 09:26 記者陳建志／台中報導
    台中烏日五光路一棟鐵皮屋今天凌晨遭縱火，17歲林姓少女送醫搶救仍不治。（記者陳建志翻攝）

    台中烏日五光路一棟鐵皮屋今天凌晨遭縱火，17歲林姓少女送醫搶救仍不治。（記者陳建志翻攝）

    台中烏日五光路一棟2層樓鐵皮屋，今天凌2點多疑遭前房客縱火，整棟鐵皮屋陷入火海，台中市消防局獲報出動40多人到場搶救，並在2樓房間救出受困的林姓少女（17歲）和年約50歲的媽媽，2人現場都已經沒有呼吸心跳，林女經送往亞大醫院搶救，插管時發現氣管內管都噴血，研判肺部有嚴重燒灼傷，經搶救30分鐘仍宣告不治。

    這起火警發生在今天凌晨2點15分左右，台中市消防局接獲報案，指稱烏日區五光路有民宅火警，立刻派遣第三大隊、第七大隊、烏日分隊等共9個單位，出動各式消防車22輛、消防人員46名到場搶救。

    消防人員約在2點44分撲滅火勢，並在2樓房間救出林姓少女（17歲）和年約50歲的媽媽，2人現場都已經沒有呼吸心跳，媽媽全身80%二度燒燙傷送往中山醫院；女兒則送往亞大醫院急救，不過經搶救女兒仍不治。

    亞大醫院急診室醫師林維奕表示，林女到院時已經沒有生命跡象，四肢、軀幹都有明顯二度以上的燒燙傷，放置氣管內管進行急救時，發現氣管內管有噴血的狀況，研判肺部有嚴重的燒灼傷，很可惜經急救30分鐘，患者仍沒有恢復呼吸心跳，宣告不治。

