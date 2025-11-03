砍傷前女友與姊姊 三重男與警對峙突墜樓身亡釀1死2傷

新北市三重驚傳感情糾紛，蘇男在社區停車場伏擊陳家姊妹，再持刀挾持陳女到頂樓與警對峙，場面一度驚險，期間蘇嫌情緒激動，突然推出陳女後不慎墜落身亡；圖為蘇嫌墜落處。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區驚傳蘇姓男子週日（2日）晚間到陳姓前女友住處社區停車場埋伏，見陳女姊妹返家，持刀從後伏擊，刺傷陳女姊姊頸部，再挾持前女友到頂樓，警方趕抵與蘇嫌談判，期間蘇嫌情緒激動，持刀劃傷前女友，警方要他別再持刀傷害，不久陳嫌作勢爬上女兒牆，警方告知「我們會後退」，但蘇嫌站在牆邊推出陳女後，疑似一時激動、不慎墜落身亡；警方將兩姊妹送醫，幸僅輕傷，但餘悸猶存，仍待進一步調查蘇嫌持刀殺人動機。

據了解，35歲蘇姓男子曾與23歲陳女交往，不久前因故分手，蘇嫌懷恨在心，疑不滿遭陳女分手，2日晚間持預藏水果刀，到陳女三重區環河南路的社區停車場埋伏，見前女友及26歲胞姊出現，衝上前猛刺陳女胞姊，造成她頸部、背部流血，蘇嫌趁機挾持陳女到頂樓，陳女胞姊負傷衝到派出所求救；警方見狀，安排陳女胞姊送醫，集結警力趕到案發處。

請繼續往下閱讀...

警方20分鐘內趕抵現場搜索，過濾社區監視器，監視器畫面顯示，蘇嫌持刀攻擊陳女胞姊後，攻擊目標轉向陳女，挾持陳女後帶往屋內，再帶到社區頂樓疑似叫罵、談判，警方持盾牌，衝上頂樓與蘇嫌談判。

期間蘇嫌情緒激動，持續持刀抵住陳女頸部，警方持續喊話「你有什麼要求說出來」、「我們會退後，你不要再弄了！」但蘇嫌因面對包圍、犯案心虛，仍持刀抵住陳女不放，情況一度危急。

警方持續心戰喊話，但蘇嫌仍情緒激動，陳女則嚇得不斷哭泣，僵持之際，蘇男情緒失控，突然將陳女推出，在警方面前，疑不慎從樓頂墜落一樓，蘇嫌緊急送醫急救仍不治。

警方將陳女送醫，頸部刀傷，但幸無生命危險，目前姊妹仍住院觀察，初步了解，蘇嫌與陳女因感情糾紛，憤而犯案，警方已通知持蘇嫌家屬協助釐清，全案將依殺人未遂罪嫌，移送新北地檢偵辦。由於蘇嫌已身亡，依慣例將不起訴處分。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

圖為蘇嫌犯案水果刀，連刀柄都折斷。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法