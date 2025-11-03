基隆婦人遊三義被2機車撞飛傷重不治 兒目睹悲慘一幕

消防救護人員到場救援。（記者彭健禮翻攝）

基隆70歲呂姓婦人與家人到苗栗三義遊玩，穿越水美街（台13線）斑馬線時，疑未注意交通號誌，遭2輛機車連續撞擊，老婦兒子於對街目睹，衝上前通報119救護，惟老婦傷重，送醫不治。

苗栗警分局今天表示，該起死亡車禍發生於1日傍晚5點半許。呂姓老婦家住基隆，與家人到苗栗三義遊玩，疑似欲購買客家米食伴手禮帶回家吃，將車停放於店家對街，老婦獨自下車前往購買。

不料，老婦在穿越水美街斑馬線時，疑未注意到交通號誌，遭沿水美街南往北直行的19歲機車騎士鍾姓男子撞擊，老婦倒地後再遭另一輛閃避不及的19歲機車騎士劉姓男子撞擊。老婦兒子在對街目睹，趕忙衝上前通報119到場救護。

警方調查，2名機車騎士都沒有酒駕，受擦挫傷無大礙，老婦則傷勢嚴重，經送醫急救，宣告不治，初判老婦疑違反號誌穿越馬路，詳細事故原因仍待鑑定釐清。

苗栗警分局提醒用路人，不論駕駛車輛或行人，務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

