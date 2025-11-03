嗆「不被愛的才是小三」討打 犀利前妻和閨蜜打人吃官司

犀利前妻遇到前夫的現任女友罵「小三還怎麼敢來！」，對方回嗆「不被愛的才是小三」被打，怒而提告，前妻和閨蜜被南投地院法官判拘役20日。（記者陳鳳麗攝）

與夫離婚的卓姓女子與潘姓閨蜜，參加兒女學校運動會，冤家路窄碰到前夫的現任李姓女友，卓女說：「小三怎麼還敢來？」，李女回嗆「不被愛的才是小三」，卓女與潘女扯李女頭髮，並將她拉倒後再用腳踢，致李女身上多處擦挫傷怒提告，南投地院以傷害罪名各判處卓、潘2人拘役20日。

南投縣卓姓女子與閨蜜潘姓女子，去年12月中旬參加卓女兒女學校舉行的運動會，一起為卓女的兒女加油，兩人開心聊天時，瞥見卓女前夫的李姓現任女友及其母親也到學校參加運動會，卓女看到李女火氣很大，轉頭跟潘姓閨蜜說：「她怎麼還敢來這裡？她是小三還敢來？」。



李女聽到卓女指她是「小三」，即以台劇「犀利人妻」經典台詞「不被愛的才是小三」回嗆卓女，卓女的閨蜜潘女隨即抓住李女衣領，卓女出手拉扯李女的長髮，李女很快就被拉倒在地，潘女見其倒地，再用腳踢她，李女頸部挫傷、前胸擦挫傷、右肘擦挫傷，怒而到警分局控告卓、潘女觸犯傷害罪。

卓女、潘女坦承有扯頭髮、拉倒並踢李女，但是卓女對李女介入導致她離婚的忿恨難消，南投地院法官認為卓女與閨蜜潘女，不思正途解決紛爭，還用暴力解決，且不願和解賠償，因此以傷害罪名，均判處卓女、潘女拘役20日，若易科罰金折合2萬元。

