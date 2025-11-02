獨家》越南移工當車手狂領420萬判12年 刑期接近殺人或販毒重罪

三名越南籍失聯移工，丁男、潘男、蘇男，因貪圖不法報酬，加入詐騙集團當車手，彰化地院對三人宣告判處12年2月、8年及2年徒刑。（資料照）

3名越南籍失聯移工丁光多、潘青迭、蘇友化，今年5月被詐欺集團高薪聘僱當車手，短短一個多月騎著機車狂跑彰化縣各便利商店ATM，提領242次、得款420萬元，共69人受害，包括20多名急著加入「約砲網站會員」、「交友俱樂部」的男性被害人。彰化地院判處車手頭丁男39年6月徒刑，合併應執行12年2月徒刑，量刑之重，已接近殺人或販毒等重罪。

3人狂跑超商ATM提領242次

至於共犯潘男，共判處44年徒刑，合併應執行8年，蘇男則判刑11年，應執行2年，法院並宣告潘男身上查扣的51萬餘元贓款（包含7萬元來不及匯款回越南的犯罪所得），以及丁男已匯回越南的報酬12萬元沒收，蘇男則宣稱尚未領到錢就被抓，三人於刑期執行完畢將驅逐出境。

判決書指出，丁男先於5月2日當車手，另二名同鄉中，蘇男5月22日、潘男6月11日加入，丁男與蘇男報酬是每領100萬元抽取1萬2000元（1.2％），潘男則宣稱日薪3000至4000元台幣（月薪9萬至12萬元），但他沒拿到錢就被抓。

這三人從今年5月2日至6月12日，騎機車輪流「出勤」，跑遍彰化縣花壇、埤頭、竹塘、溪州、和美等鄉鎮超商，機動力相當強，例如丁男於5月10日傍晚在竹塘一家便利商店，2分鐘領款5萬餘元，不到一小時又到埤頭鄉的某便利商店，1分鐘領走3萬餘元，2小時後又現身溪州鄉一家便利商店，3分鐘領走6萬餘元。

受騙69人 不乏為加入約砲、交友網站

判決書顯示，受害人共69人，匯款動機不一，有人因投資虛擬貨幣、網路購物，或買演唱會門票等因素受騙，還有20名男性受害人，是為加入「約砲網站會員」、「速約網站」，「交友俱樂部」會員被騙，匯款5000元至10萬元不等。

法官認為，丁等3人原以移工身分來台，卻未能遵守我國法律，擔任詐騙集團的末端執行角色，不僅危害社會治安，更增加檢警追查幕後主謀的困難，因此量處重刑，並於刑滿後驅逐出境。

